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Место Ковальчука в «Интер РАО» займет бывший вице-губернатор Петербурга

Место Ковальчука в «Интер РАО» займет бывший вице-губернатор Петербурга Дрегваль
Совет директоров «Интер РАО» избрал новым гендиректором компании Сергея Дрегваля, полномочия Бориса Ковальчука прекращены. Источники «Коммерсанта» ранее сообщали, что Ковальчук «идет на повышение»
Сергей Дрегваль
Сергей Дрегваль (Фото: Анна Майорова / ura.ru / ТАСС)

Борис Ковальчук уходит с поста гендиректора «Интер РАО», его место с 15 марта займет бывший вице-губернатор Петербурга и экс-глава «Россетей Урал» Сергей Дрегваль, говорится в сообщении компании.

В начале марта совет директоров «Интер РАО» избрал четырех новых членов правления компании. В их числе был и Дрегваль. В феврале он уволился из правительства Санкт-Петербурга, где работал с 2020 года и отвечал за энергетику и тарифы. Вице-губернатором Дрегваль стал в 2021 году. До этого руководил «МРСК Урала», компанией «Оборонэнергосбыт», работал в «Алтайэнергосбыт» и Томской энергосбытовой компании. 

Борис Ковальчук — сын совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука. В «Интер РАО» он перешел в июне 2009 года. Источники «Коммерсанта» говорили, что Ковальчук «идет на повышение». Ему предложены четыре варианта: возглавить «Газпром», «Роснефть», стать вице-премьером по ТЭКу вместо Александра Новака или губернатором Санкт-Петербурга, утверждали собеседники издания.

На встрече с Владимиром Путиным в начале февраля гендиректор «Интер РАО» подводил итоги работы на этом посту за последние 15 лет. Он сообщил президенту, что с 2009 по 2023 год выручка компании по МСФО увеличилась с 68 млрд до 1,35 трлн руб., операционная доходность (компания заменяет им показатель EBITDA) выросла с 11 млрд до 180 млрд руб. Чистая прибыль за тот же период составила 135 млрд руб. «Компания не имеет долгов и имеет серьезный запас средств на счетах. На сегодняшний момент мы начинаем активный период инвестиций», — отмечал Ковальчук.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Интер РАО ЕЭС Борис Ковальчук гендиректор
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