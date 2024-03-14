Место Ковальчука в «Интер РАО» займет бывший вице-губернатор Петербурга
Борис Ковальчук уходит с поста гендиректора «Интер РАО», его место с 15 марта займет бывший вице-губернатор Петербурга и экс-глава «Россетей Урал» Сергей Дрегваль, говорится в сообщении компании.
В начале марта совет директоров «Интер РАО» избрал четырех новых членов правления компании. В их числе был и Дрегваль. В феврале он уволился из правительства Санкт-Петербурга, где работал с 2020 года и отвечал за энергетику и тарифы. Вице-губернатором Дрегваль стал в 2021 году. До этого руководил «МРСК Урала», компанией «Оборонэнергосбыт», работал в «Алтайэнергосбыт» и Томской энергосбытовой компании.
Борис Ковальчук — сын совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука. В «Интер РАО» он перешел в июне 2009 года. Источники «Коммерсанта» говорили, что Ковальчук «идет на повышение». Ему предложены четыре варианта: возглавить «Газпром», «Роснефть», стать вице-премьером по ТЭКу вместо Александра Новака или губернатором Санкт-Петербурга, утверждали собеседники издания.
На встрече с Владимиром Путиным в начале февраля гендиректор «Интер РАО» подводил итоги работы на этом посту за последние 15 лет. Он сообщил президенту, что с 2009 по 2023 год выручка компании по МСФО увеличилась с 68 млрд до 1,35 трлн руб., операционная доходность (компания заменяет им показатель EBITDA) выросла с 11 млрд до 180 млрд руб. Чистая прибыль за тот же период составила 135 млрд руб. «Компания не имеет долгов и имеет серьезный запас средств на счетах. На сегодняшний момент мы начинаем активный период инвестиций», — отмечал Ковальчук.
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