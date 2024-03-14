Место Ковальчука в «Интер РАО» займет бывший вице-губернатор Петербурга

Совет директоров «Интер РАО» избрал новым гендиректором компании Сергея Дрегваля, полномочия Бориса Ковальчука прекращены. Источники «Коммерсанта» ранее сообщали, что Ковальчук «идет на повышение»

Сергей Дрегваль (Фото: Анна Майорова / ura.ru / ТАСС)

Борис Ковальчук уходит с поста гендиректора «Интер РАО», его место с 15 марта займет бывший вице-губернатор Петербурга и экс-глава «Россетей Урал» Сергей Дрегваль, говорится в сообщении компании.

В начале марта совет директоров «Интер РАО» избрал четырех новых членов правления компании. В их числе был и Дрегваль. В феврале он уволился из правительства Санкт-Петербурга, где работал с 2020 года и отвечал за энергетику и тарифы. Вице-губернатором Дрегваль стал в 2021 году. До этого руководил «МРСК Урала», компанией «Оборонэнергосбыт», работал в «Алтайэнергосбыт» и Томской энергосбытовой компании.

Борис Ковальчук — сын совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука. В «Интер РАО» он перешел в июне 2009 года. Источники «Коммерсанта» говорили, что Ковальчук «идет на повышение». Ему предложены четыре варианта: возглавить «Газпром», «Роснефть», стать вице-премьером по ТЭКу вместо Александра Новака или губернатором Санкт-Петербурга, утверждали собеседники издания.