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США включили две российские компании в санкционный список

Их включение в список объяснили поставками компонентов для попавшей под санкции в 2016 году компании «Технополь»
Фото: Samuel Corum / Getty Images

Министерство торговли США внесли в санкционный список две российские компании. Речь идет о компаниях «Техномар» и «Авилон», говорится в сообщении Федерального регистра Соединенных Штатов. Основанием является их сотрудничество по поставке американского оборудования компании «Технополь», которая была оказалась под санкциями в 2016 году.

В сообщении Федерального регистра не упомянуты ни адреса попавших под санкции компаний, ни конкретные объяснения, почему они попали под ограничения.

В 2016 году под санкции попала компания «Технополь» из Дубны. У нее на тот момент была одноименная компания Technopole Ltd., зарегистрированная в Индии и в Гонконге.

По данным СПАРК, компания ООО «Авилон» была зарегистрирована в мае 2016 года по адресу Москва, ул. Монтажная, дом 9, стр. (такой же адрес указан в материалах Минфина США), а в январе 2020 года ликвидировалась. Ее основные виды деятельности — оптовая торговля «прочими машинами и оборудованием» (торговлей автомобилей в опт и розницу занимается одноименная дилерская компания «Авилон»), работы по установке строительных лесов и подмостей, производство прочих строительно-монтажных работ и др. Ее гендиректором и владельцем был Дмитрий Каранфил.

Выручка ООО «Авилон» за 2017 год составила 92,8 млн руб. (более поздних данных нет), чистая прибыль — 368 тыс. руб., следует из данных СПАРК. По данным на 31 декабря 2017 года в «Авилоне» работало два человека.

ООО «Техномар», зарегистрированное по адресу Москва, ул. Воротынская, дом 14 в марте 2016 года, также занимается оптовой торговлей «прочими машинами и оборудованием» и разработкой компьютерного программного обеспечения, следует из данных СПАРК. Ее гендиректор и владелец — Евгений Дрофа

Выручка «Техномара» в 2018 году составила 85,08 млн руб. (данных за 2019 год пока нет), чистая прибыль — 3,5 млн руб. По данным на 31 декабря 2018 года в «Техномаре» работал всего один человек

В отличие от ООО «Авилон», Техномар — действующая компания.

В автомобильной группе «Авилон» РБК сообщили, что «речь идет о компании с аналогичным названием, которая ведет другой вид деятельности». Там указали. что эта компания «в поставках американским компаниям на экспорт не участвует»

Авторы: Тимофей Дзядко, Артем Филипенок
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