Роман Троценко отказался от идеи купить долю в Globaltrans

Совладелец сети «Новапорт» объяснил, что возможность покупки доли в железнодорожном операторе уже не рассматривается. Ранее источники РБК сообщали, что речь идет о покупке 34,5%

Роман Троценко (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Совладелец сети региональных российских аэропортов «Новапорт» Роман Троценко отказался от идеи купить долю в железнодорожном операторе Globaltrans. Об этом сам Троценко заявил в кулуарах «Недели российского бизнеса», передает ТАСС.

«Нет, не рассматриваем уже [возможность покупки]. Мы видим, что они болезненно на это реагируют, — пояснил предприниматель. — Есть столько всего интересного, что можно сделать».

Источник, близкий к одной из сторон сделки, сказал РБК, что покупателя не устроила цена. РБК направил запрос в пресс-службу Globaltrans.

В марте 2018 года источники РБК сообщили, что совладелец «Новапорта» ведет «предварительные консультации» о покупке 34,5% в Globaltrans, который является одним из крупнейших железнодорожных операторов России.

Источники тогда поясняли, что переговоры идут с основателями оператора — Константином Николаевым, Никитой Мишиным и Андреем Филатовым. Им принадлежит по 11,5% компании, то есть в общей сложности 34,5%. На тот момент стоимость пакета на Лондонской бирже (LSE) составляла $770 млн. Один из собеседников РБК отмечал, что к рыночной цене Троценко также предложил небольшую премию.