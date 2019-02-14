«Мечел» ответил на требования губернатора приостановить перевалку угля

В компании заявили, что удивились заявлению губернатора Хабаровского края. Ранее он пригрозил остановить работы «Мечела» по перевалке угля в порту Ванино. Она ведется открытым способом, что вызвало недовольство местных жителей

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Вопросы экологической безопасности были и остаются для порта Ванино приоритетными, заявили РБК в пресс-службе компании АО «Порт Ванино». Комментарий последовал в ответ на заявления губернатора края Сергея Фургала, который пригрозил запретить работу по перевалке угля в порту Ванино компанией «Мечел», если это не перестанут делать открытым способом.

В АО «Порт Ванино» подчеркнули, что еще в 2017 году между портом Ванино, правительством Хабаровского края и администрацией Ванинского муниципального района было заключено соглашение по обеспечению безопасного и социально-ответственного функционирования Ванинского порта, и все обязательства по этому соглашению исполняются. Регулярно берутся пробы атмосферного воздуха, превышений предельно допустимых концентраций в 2018 году не зафиксировано, уверяют в компании. В пресс-службе порта заверили, что будут и дальше развивать свою работу по программе природоохранных мероприятий.

Заявление хабаровского губернатора прозвучало в четверг в ходе Российского инвестиционного форума. Глава региона комментировал ситуацию с жалобами жителей поселка Ванино на угольную пыль, которая доходит из порта до населенного пункта.

«Доказано, что одна из компаний нарушает технологию. Она просеивает уголь через сеялки, огромные клубы пыли поднимаются и несутся на жилые кварталы. Это запрещено, это делать нельзя», — заявил Фургал (цитата по ТАСС). «Если не будет четкой внятной программы, согласованной с нами, об изменении ситуации, буду обращаться в высшие органы власти с просьбой приостановить их работу до приведения в соответствие», — пригрозил глава региона. Он уточнил, что сейчас взяты пробы воздуха в поселке, результаты станут известны в течение месяца.

Губернатор уточнил, что претензии касаются работы компании «Мечел» в порту Ванино. «Со стороны «Мечела» нужно принять решение: либо они строят сегодня современный терминал по перевалке угля, либо я буду добиваться того, чтобы перевалки там не было», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).