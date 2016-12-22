Глава РЖД выразил сожаление о существовании туалетов гравитационного типа

Глава РЖД Олег Белозеров в интервью корпоративной газете «Гудок» с сожалением констатировал факт, что в компании до сих пор эксплуатируют вагоны с несовременными туалетами «гравитационного типа».

Во время разговора корреспондент газеты, спросил у главы РЖД: «Олег Валентинович, туалетов гравитационного типа в вагонах пассажирских больше нет?» В ответ Белозеров заявил, что «пока, к сожалению, еще есть». Отметил, что РЖД старается «комплектовать поезда так, чтобы по наиболее востребованным направлениям ездили вагоны новые, с современными туалетами».

Представитель Федеральной пассажирской компании (ФПК — «дочка» РЖД, занимающаяся пассажирскими перевозками дальнего следования) заявил РБК, что в ее парке почти 20 тыс. вагонов, из которых эксплуатируется 18 тыс. Ранее ФПК заявляла, что только 47% вагонов оборудованы биотуалетами.

​Ранее на отсутствие современных туалетов и кондиционеров обращала внимание Федеральная антимонопольная служба. В конце прошлого года ведомство требовало установить их во всех вагонах в течение 2019 года. Однако ФПК заявила, что это невозможно «из-за объективных финансовых и производственных возможностей»

По итогам 2017 года РЖД перевезли по маршрутам дальнего следования 102,3 млн пассажиров, на 0,8% больше, чем годом ранее.