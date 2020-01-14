«Ростелеком» получил 18% «дочки» Фонда развития интернет-инициатив

Кирилл Варламов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Дочерняя компания «Ростелекома», «Башинформсвязь», стала обладателем 18,36% «ФРИИ Инвест», инвестиционной структуры Фонда развития интернет-инициатив, следует из данных СПАРК. Соответствующие изменения внесены в единый госреестр юрлиц (ЕГРЮЛ) 13 января.

ФРИИ является некоммерческой организацией, инвестициями занимается его дочерняя структура — «ФРИИ Инвест».

Представители «Ростелекома» и ФРИИ подтвердили РБК проведение сделки. «Ростелеком» планирует усилить работу со стартапами и начинает новый этап сотрудничества с фондом, став соинвестором портфеля, заявил РБК вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома» Александр Айвазов.

Директор ФРИИ Кирилл Варламов пояснил, что деньги пойдут на инвестиции в новые стартапы и доинвестиции в перспективные проекты текущего портфеля.

В декабре 2019 источники РБК сообщили, что «Ростелеком» может войти в уставный капитал ФРИИ, инвестировав 1 млрд руб. Теперь стороны подтвердили факт сделки, но не уточнили ее сумму. По словам источников «Ведомостей», близких к ФРИИ и «Ростелекому», она могла составить 1 млрд руб.