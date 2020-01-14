Black Star купил права на алкогольные бренды

Холдинг Black Star стал владельцем алкогольных брендов ликвидирующегося оптового плодоовощного комплекса «Зеленоградский». Суть сделки — защита основного товарного знака Black Star

Тимати (Тимур Юнусов) (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

В конце 2019 года ООО «Блэк Стар Сейф», входящее в холдинг Black Star, известный прежде всего своим музыкальным лейблом, получило права на девять товарных знаков. Это Black Star, «Лоза Сарсон», «Золото Торуа», «Сангринелла», Wineverso, Wineweek, «Крепкая ягода», а также «Поэзия вина» в двух разных графических изображениях, свидетельствую данные Роспатента. Все эти товарные знаки зарегистрированы по классам МКТУ, связанным с выпуском алкогольных напитков, преимущественно вина.

Марки ранее принадлежали небольшому дистрибьютору и производителю алкогольной продукции в низком ценовом сегменте — ООО «Оптовый плодоовощной комплекс «Зеленоградский» — и были выкуплены на аукционе по реализации имущества предприятия, которое с 2016 года проходит процедуру банкротства. Торговые знаки были выкуплены единым лотом за 452,6 тыс руб., следует из материалов Российского аукционного дома, с которыми ознакомился РБК. Интеллектуальная собственность «Зеленоградского» была реализована на площадке Российского аукционного дома.

Холдинг Black Star владеет музыкальным лейблом, развивает фастфуд-бизнес, бьюти- и тату-салоны, картинг и автомойки, а также фитнес-клуб. Выручка в 2018 году, по собственным данным, составила около 2 млрд руб., данные за 2019 год не раскрывались. Основатели Black Star Тимур Юнусов (рэпер Тимати), Павел Курьянов (Пашу) и Вальтер Чассем позиционируют себя как приверженцы здорового образа жизни. «Мы не курим, не употребляем алкоголь. Это наша позиция, не потому, что нас об этом попросили, но она совпадает с позицией страны. У нас белый имидж для нового поколения», — говорил в интервью русской службе BBC гендиректор Black Star Павел Курьянов.

Основной вид деятельности ООО «Блэк Стар Сейф», согласно данным базы СПАРК, — аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав. Приобретение брендов не связано с собственными алкогольными проектами, cлезует из ответа Black Star на запрос РБК. По словам представителя холдинга, комплект товарных знаков на продукцию 33 класса МКТУ (алкогольные напитки за исключением пива), в том числе знак Black Star, были приобретены в рамках защиты бренда холдинга.

Вместе с покупкой новых товарных знаков «Блэк Стар Сейф» стала лицензиаром по торговым знакам «Поэзия вина». Эта марка была собственным зонтичным брендом «Зеленоградского», под ней выпускалось вино в ПЭТ-таре и большой упаковке. Сейчас продукцию, по данным СПАРК, под маркой «Поэзия вина», выпускают «Райпищекомбинат Красноармейский» из Краснодарского края и адыгейское ООО «Юг Вино». На вопрос — планирует ли компания выпускать алкогольную продукцию под выкупленными брендами — по существу в Black Star не ответили.