FT узнала о планах Estée Lauder купить бренд Tom Ford за $2,8 млрд

На приобретение модного дома также претендовала корпорация Kering, владелец Gucci и Balenciaga, но, по данным FT, переговоры зашли в тупик. Официально о сделке могут объявить на следующей неделе

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Американский производитель косметики и парфюмерии Estée Lauder ведет переговоры о покупке бренда Tom Ford за $2,8 млрд, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По данным газеты, официально о сделке могут объявить в понедельник, 14 ноября.

Если сделка состоится, для Estée Lauder это приобретение станет самым крупным в истории компании, пишет газета. Издание напоминает, что у нее уже есть лицензионное соглашение на косметику и парфюмерию Tom Ford.

В начале ноября The Wall Street Journal сообщила, что купить Tom Ford хочет французская компания Kering SA (владеет брендами Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci, Alexander McQueen и Yves Saint Laurent). Однако, по данным FT, сторонам не удалось прийти к соглашению и переговоры провалились.

Estée Lauder владеет брендами MAC, Clinique, Bobbi Brown, Jo Malone, Origins, DKNY. О том, что компания обсуждает покупку Tom Ford, WSJ писала еще в августе. На тот момент рыночная капитализация компании составляла около $97,59 млрд.

Компании давно сотрудничают, в частности, в 2006 году было запущено совместное производство косметики под названием Tom Ford Beauty.