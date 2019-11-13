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Силуанов поручил министерствам и регионам организовать «Русские ярмарки»
Проект, в котором принимал участие актер Стивен Сигал, получил поддержу от правительства и президента. Компания «Русские ярмарки» рассчитывает получить участки в 170 городах, где откроет круглогодичные ярмарки
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов поручил Минпромторгу, Минэкономразвития и высшим должностным лицам субъектов до 29 ноября 2019 года оказать содействие в реализации проекта по созданию ярмарочных и развлекательных комплексов компании «Русские ярмарки». Это следует из его поручения (есть в распоряжении РБК, подлинность документа подтвердил федеральный чиновник). Минпромторг и Минэкономразвития предложили регионам взять проект за приоритетный образец развития ярмарочной торговли и включили его в свои методические рекомендации.

«Русские ярмарки» — проект, который появился в ноябре 2016-го, но с тех пор о его развитии ничего не было известно. О том, что концепция все же получила поддержку, причем сразу от президента Владимира Путина, стало известно в сентябре — на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) президент поручил правительству поддержать проект.

ООО «Русские ярмарки», зарегистрированное в ноябре 2016 года, принадлежит ООО «Зар Галерея» и ООО Фирма «ЗАР». Бенефициар обеих — предприниматель и председатель совета центральной ортодоксальной иудейской религиозной организации «Федерация общин горских евреев России» Акиф Гилалов. С ноября 2016-го и до марта 2017 года 20% «Русских ярмарок» владел голливудский актер Стивен Сигал. Актер вышел из капитала компании, сославшись на большую занятость. В 2016-м представитель группы «Зар» говорил РБК, что проект «Русских ярмарок» оценивается в $2,5 млрд, но с тех пор никакой публичной информации о его развитии не было.

По словам исполнительного директора «Русских ярмарок» Сергея Карлова, компания планирует возродить русские ярмарочные традиции. «Сейчас в регионах в большинстве своем — формат ярмарок выходного дня, мы хотим сделать ярмарку в ее исконном смысле, наполнив культурно-массовыми мероприятиями, мастер-классами, просвещением, культурным обменом между регионами», — пояснил Карлов.

Согласно планам, ярмарки будут открыты в 170 российских городах, их общая площадь составит 380 га, указано в презентации компании для Псковской области (есть в распоряжении РБК). Компания планирует строить по 50 ярмарочных комплексов в год, также планируется создание транспортно-логистических центров. Инвестиции в проект оцениваются на уровне 55–60 млрд руб. Гилалов намерен инвестировать собственные средства, однако, по словам Карлова, активный интерес к проекту проявляет несколько банков в качестве соинвесторов, но о каких банках идет речь, он не уточнил. Проект должен окупиться за 8–9 лет.

Переговоры о площадках начались со всеми регионами. В 24 регионах (31 город) уже началось выделение земельных участков, в частности, в Псковской и Самарской областях, уточнил Карлов. В Республике Дагестан ярмарки планируется открыть в Махачкале и Хасавюрте.

«Русские ярмарки» планируют развивать проект и в Москве. Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк подтвердил, что департамент обсуждал проект с компанией. «Но коллеги хотят строить масштабный проект размером с Измайловский кремль, но у нас уже есть один», — отметил Немерюк, уточнив, что компании был предложен весь спектр площадок, которые есть в городе.

Как может быть реализован проект, в материале «РБК Pro»

Автор: Анна Левинская
Теги: ярмарки, Стивен Сигал, ретейл, Торговля, традиции
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Стивен Сигал стал подмосковным предпринимателем
Общество
РБК
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