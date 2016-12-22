СМИ узнали о планах перекинуть строителей Крымского моста на порт Тамань

В правительстве обсуждают идею привлечения к строительству порта в Тамани компаний, которые занимались Крымским мостом. Источники «Коммерсанта» указывают, что проект получат структуры Аркадия Ротенберга

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

По данным «Коммерсанта», на совещании у вице-премьера Максима Акимова 1 ноября обсуждался вопрос об использовании при строительстве порта в Тамани мощностей организаций, задействованных на строительстве Крымского моста. В Минтрансе подтвердили, что такой вопрос действительно обсуждался, но конкретные компании не назывались, а сама тема находится на рассмотрении.

Источники издания считают, что к строительству порта привлекут структуры генподрядчика моста ООО «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Собеседники «Коммерсанта» указывают, что именно эта компания упоминалась на совещании 1 ноября.

По словам одного из источников, речь может идти о новой дочерней компании, которая включит как филиалы «Мостотреста», так и другие компании, которые работали в Керченском проливе.

При этом именно у подрядчика Керченского моста есть разросшиеся строительные бригады и закупленная дорогостоящая техника, которая вскоре окажется свободна, указывал, по словам собеседника издания, топ-менеджер СГМ, который присутствовал на совещании у Акимова. Правда, до сих пор неясным остается сам по себе проект строительства сухогрузного района в Тамани.

По словам главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, привлечение в проект строительства порта в Тамани компаний, строивших Крымский мост, может ускорить реализацию проекта. При этом объем работ может составить не меньше 65 млрд рублей.