СМИ узнали о возможной остановке полетов «Трансаэро» на следующей неделе

«Трансаэро» может в ближайшее время прекратить полеты из-за возможного отзыва сертификата эксплуатанта перевозчика. Такое решение приняла комиссия Росавиации после проверки авиакомпании, пишет «Коммерсантъ»

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Трансаэро» (Фото: Марина Лысцева/ТАСС)

Авиакомпания «Трансаэро» может прекратить выполнять полеты на следующей неделе. Комиссия Росавиации по итогам проверки перевозчика предложила прекратить действие сертификата эксплуатанта перевозчика из-за ухудшения производственных показателей, которые могут повлиять на безопасность компании, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники.

По словам одного из собеседников газеты, проверка Росавиации показала, что у «Трансаэро» действительно могут возникнуть проблемы с безопасностью и соблюдением прав потребителей. В итоге комиссия пришла к выводу, что работу компании «придется остановить», пояснил источник. Окончательную формулировку «еще предстоит уточнить и утвердить», добавил он.

О том, что сертификат эксплуатанта «Трансаэро» может быть отозван, 12 октября сообщал источник ТАСС. «По результатам проведения внеплановой инспекционной проверки авиационной компании, выявленных недостатков и в связи с ухудшением основных производственных показателей, влияющих на безопасность полетов и права потребителей, комиссия предлагает приостановить действие сертификата эксплуатанта», — говорил собеседник агентства. Он подчеркнул, что по результатам проверки проблем с безопасностью текущих полетов не обнаружено не было.

Как пишет «Коммерсантъ», в Росавиации заявили, что комплексное заключение по «Трансаэро» «еще не готово» и информация о «приостановке сертификата не соответствует действительности».

Собеседники газеты, между тем, утверждают, что сертификат «Трансаэро» с большой вероятностью может быть аннулирован. Источники газеты отметили, что ситуация с деятельностью компании накануне обсуждалась на совещании в Минтрансе. Участники встречи договорились вынести окончательное решение о судьбе компании через неделю.

«Пока основное внимание сфокусировано на пассажирах — нельзя допустить масштабных сбоев, но после 15 октября пик перевозок рейсами «Трансаэро» закончится», — пояснил один из источников «Коммерсанта».

На совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева 1 октября было принято решение о банкротстве «Трансаэро». С начала октября по распоряжению Росавиации перевозчик прекратил продажу билетов на регулярные рейсы. До 15 декабря перевозкой пассажиров компании будут заниматься «Аэрофлот», S7 и UTair.