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Правительство согласилось поддержать банки-кредиторы «Мечела»
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Правительство согласилось поддержать банки-кредиторы «Мечела»
Бизнес, 13 окт 2014, 12:00
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Правительство согласилось поддержать банки-кредиторы «Мечела»
Глава Минфина Антон Силуанов объяснил, что государство не должно спасать «неэффективное предприятие», но будет содействовать банкам, которые могут стать его новыми владельцами
Глава Минфина Антон Силуанов (Фото: РИА Новости)

Министр финансов Антон Силуанов заявил о готовности правительства оказать поддержку кредиторам «Мечела» – ВТБ, Сбербанку и Газпромбанку, но выразил мнение, что государство не должно спасать «неэффективные предприятия».

Вероятное банкротство «Мечела» не означает, что предприятие будет остановлено, а его сотрудники – «выброшены на улицу», объяснил глава Минфина. Представители «Мечела» отказались прокомментировать это заявление.

«Политика такая, что мы больше должны поддерживать финансовые институты – в данном случае банки – с тем, чтобы банки могли содействовать этим предприятиям», – цитирует Силуанова Интерфакс.

Он напомнил, что ВТБ, Сбербанк и Газпромбанк могут стать новыми владельцами «Мечела». «Новый собственник будет, который аккумулирует акции и будет, может быть, более эффективно управлять. Они давали кредиты, создавали резервы, они понесли убытки – мы их поддержали», – сказал Силуанов.

Коснувшись вопроса вероятного банкротства «Мечела», министр отметил, что оно не означает, что предприятие будет обязательно остановлено, а его работники «выброшены на улицу».

«В данном случае речь идет о том, что предприятие как работало, так и будет работать, но придет более эффективный новый менеджмент, новый собственник, будет лучше управлять. Это нам сейчас нужно. А не то, чтобы спасать неэффективные предприятия», – уверен глава Минфина.

Силуанов пообещал, что государство будет «переучивать и трудоустраивать» сотрудников «Мечела».

«У нас развита программа переобучения. Со следующего года будет реализовываться программа трудовой миграции. То есть мы будем за счет средств бюджета обеспечивать работников жильем и подъемными пособиями. То есть будем содействовать трудовой миграции, и это, на наш взгляд, абсолютно правильно в этих условиях: не спасать неэффективные предприятия, а помогать работникам, с одной стороны, а с другой – помогать финансовым институтам, которые кредитовали это предприятие», – заключил министр.

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Глава ВТБ Андрей Костин сегодня сообщил, что банк пока не договорился с «Мечелом» о реструктуризации кредитов.

«Простая реструктуризация, которая бы лишь откладывала проблему на другой срок и давала нынешнему менеджменту и владельцам просто какую-то передышку, чтобы дальше осуществлять тот курс, который был, нас не устраивает, поэтому мы продолжаем работу по нашим искам в суде, и пока ситуация не меняется», – заявил он журналистам.

Последние полгода «Мечел» ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации задолженности. Газпромбанк, ВТБ и Сбербанк предложенный план не устраивает. Банки со своей стороны предлагают конвертировать $3 млрд из $5,5 млрд долга в акции, что не устраивает основного владельца «Мечела» Игоря Зюзина, доля которого в этом случае снизится до 10%. В конце сентября «Мечел» допустил просрочку по выплатам процентов по кредитам, в результате чего ВТБ и Сбербанк предъявили компании иски об истребовании порядка 4,5 млрд руб., сделав таким образом первый шаг к ее банкротству.

Автор: Сергей Канашевич.
Теги: Мечел , Антон Силуанов , Минфин , ВТБ , банкротство
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