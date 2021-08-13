Совет директоров «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды

В последний раз алюминиевая компания выплачивала дивиденды в 2017 году. «Русал» также отчитался о росте прибыли и выручки в первом полугодии текущего года

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Совет директоров «Русала» рекомендовал акционерам компании не утверждать выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление алюминиевого холдинга.

Последний раз «Русал» выплачивал дивиденды в 2017 году на сумму $299,3 млн. В апреле 2018 года США ввели санкции против бизнесмена Олега Дерипаски, а также принадлежавших ему «Русала» и En+, запретив американским компаниям вести с ними бизнес, и с тех пор алюминиевая компания не распределяла прибыль в виде дивидендов. В начале 2019-го Минфин США согласился снять ограничения против «Русала», после того как Дерипаска снизил долю в контролирующем акционере компании En+ c 70% до менее чем 45%.

В июле возобновить выплату дивидендов после четырехлетнего перерыва предложил акционер компании — Sual Partners (контролирует 25,61% алюминиевой компании).

Согласно действующей дивидендной политике, производитель алюминия может направлять на дивиденды 15% от скорректированного показателя EBITDA, включая дивиденды по акциям «Норникеля» за соответствующий период («Русал» владеет 27,8% горно-металлургической компании).