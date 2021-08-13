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Совет директоров «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды

В последний раз алюминиевая компания выплачивала дивиденды в 2017 году. «Русал» также отчитался о росте прибыли и выручки в первом полугодии текущего года
РУСАЛ RUAL ₽52,46 -3,58% Купить
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Совет директоров «Русала» рекомендовал акционерам компании не утверждать выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление алюминиевого холдинга.

Последний раз «Русал» выплачивал дивиденды в 2017 году на сумму $299,3 млн. В апреле 2018 года США ввели санкции против бизнесмена Олега Дерипаски, а также принадлежавших ему «Русала» и En+, запретив американским компаниям вести с ними бизнес, и с тех пор алюминиевая компания не распределяла прибыль в виде дивидендов. В начале 2019-го Минфин США согласился снять ограничения против «Русала», после того как Дерипаска снизил долю в контролирующем акционере компании En+ c 70% до менее чем 45%.

В июле возобновить выплату дивидендов после четырехлетнего перерыва предложил акционер компании — Sual Partners (контролирует 25,61% алюминиевой компании).

Крупный акционер «Русала» предложил возобновить выплату дивидендов
Инвестиции
Фото:Shutterstock

Согласно действующей дивидендной политике, производитель алюминия может направлять на дивиденды 15% от скорректированного показателя EBITDA, включая дивиденды по акциям «Норникеля» за соответствующий период («Русал» владеет 27,8% горно-металлургической компании).

В первом полугодии 2021 года скорректированная чистая прибыль «Русала» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила $679 млн против $63 млн убытка годом ранее, следует из сообщения компании, поступившего в РБК.

Чистая прибыль составила $2,018 млрд, из которых $1,124 млрд пришлось на неденежную статью — долю в прибыли «Норникеля», следует из отчета «Русала». «Компания получила $618 млн дивидендов и $1,421 млрд принесло участие в программе обратного выкупа акций «Норникеля», — говорится в документе.

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Общая выручка «Русала» в первом полугодии 2021 года увеличилась на 35,7%, — до $5,4 млрд по сравнению с $4,01 млрд за аналогичный период 2020 года.

"Окончание пандемии и ожидания возможного ограничения программ стимулирования и количественного смягчения из-за быстрого восстановления мировой экономики потенциально могут привести к росту предложения металлов, включая алюминий, и к коррекции мировых цен на них", - отметили в компании.

В июне правительство на фоне повышения мировых, а затем и российских цен на металлы ввело экспортные пошлины на черные и цветные металлы, которые российские предприятия будут поставлять за пределы Евразийского союза. Они будут действовать с 1 августа по 31 декабря. Пошлины состоят из 15-процентной базовой ставки и специфического компонента для каждого металла, выраженного в долларах за тонну, например, для алюминия — минимум $254. Полученные средства власти направят на компенсацию потерь от роста цен на металлопродукцию, в том числе в гособоронзаказе. Изъять у металлургов они планируют около 160 млрд руб. Эта сумма, по словам вице-премьера Андрея Белоусова, составляет лишь «незначительную часть», около 20–25%, сверхприбыли, которую российские предприятия получили благодаря росту цен на металлы за рубежом.

Заместитель гендиректора «Русала» по продажам в России Роман Андрюшин предупредил, что из-за введения экспортных пошлин компания может закрыть некоторые производства, работающие на грани рентабельности. Речь идет о мощностях по выпуску сотен тысяч тонн продукции при экспорте 2,8 млн т. Компания оценила свои экономические потери от введения пошлин в «сотни миллионов долларов».

Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
РУСАЛ Rusal дивиденды прибыль
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