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СМИ узнали об отказе «Яндекса» от покупки «Азбуки вкуса»

«Яндекс» отказался от приобретения продуктовой сети «Азбука вкуса». Причиной могла стать высокая оценка актива, узнал «Коммерсантъ»
«Яндекс» YNDX ₽4 984,4 -1,03% Купить
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Сделка по покупке «Яндексом» сети супермаркетов «Азбука вкуса» сорвалась, со ссылкой на источники сообщил «Коммерсантъ».

Сеть интересовала «Яндекс» прежде всего для развития онлайн-торговли продуктами, но в ходе изучения актива компания не увидела необходимой синергии с собственными сервисами, сказал один из собеседников издания. Сделка могла сорваться и из-за высокой оценки актива, отметил другой источник.

Представитель «Азбуки вкуса» не ответил на вопросы издания. В «Яндексе» заявили, что «не комментируют слухи». В Millhouse отказались от комментариев, в Invest AG на вопросы не ответили, связаться с другими совладельцами изданию не удалось.

О переговорах «Яндекса» с «Азбукой вкуса» в июне сообщил The Bell, информацию о переговорах также подтвердили источники РБК. До этого сеть заключила заключила стратегическое партнерство по развитию экспресс-доставки с «Яндекс.Едой», отказавшись от других служб, в том числе собственной — «АВ Экспресс-меню».

«Яндекс» заинтересовался покупкой «Азбуки вкуса»
Бизнес
Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

В начале августа ретейлер «Лента» завершил сделку по приобретению супермаркетов «Билла Россия». Цена покупки составила €225 млн. Таким образом «Лента» задала крайне высокую планку для оценки супермаркетов в Москве, близкую к 20 размерам EBITDA, отметил в беседе с изданием гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. В прошлом году «Азбука вкуса» показала очень хорошие финансовые результаты, поэтому оценка актива получилась очень высокой, пояснил эксперт. В 2020 году выручка управляющего сетью ООО «Городской супермаркет» увеличилась на 18,3%, до 75,2 млрд руб., чистая прибыль составила 916,8 млн руб. против убытка в 316,7 млн руб. годом ранее.

Как отметил Бурмистров, в сегменте экспресс-доставки самые высокие темпы роста показывают игроки на базе dark store. Выход во все города-миллионники таким образом будет стоить «Яндексу» около 5 млрд руб. — в несколько раз ниже стоимости «Азбуки вкуса», которая работает в Москве и Петербурге, в которых «Яндекс.Лавка» уже динамично растет, считает эксперт.

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Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов также отметил, что модель «Азбуки вкуса» не сильно масштабируема в российских регионах и возможности «Яндекса» по увеличению возврата от инвестиций в этом отношении оказались бы ограничены.

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Павел Грачев

По словам источников «Коммерсанта», владельцы «Азбуки вкуса» продолжают рассматривать продажу сети. Среди претендентов собеседник издания назвал «Магнит» и X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»).

В «Магните» изданию сообщили, что не ведут переговоров о покупке сети. В X5 комментарий не предоставили.

От покупки «Азбуки вкуса» может больше выиграть крупный ретейлер с закупочной силой, готовой операционной моделью и знанием клиента, отметил Ибрагимов. По его мнению, ценовой мультипликатор здесь не единственный критерий выгодности, несмотря на то что высокая оценка покупаемого актива может обеспокоить фондовых инвесторов. Бурмистров полагает, что претенденты на «Азбуку вкуса» будут при оценке 10–12 EBITDA.

«Азбука вкуса» управляет более 170 супермаркетами, точками AB Daily, «АВ Энотека» и гипермаркетами «АВ Маркет» в основном в Москве и области, а также в Петербурге. По данным сети, основатели Максим Кощеенко и Олег Лыткин владеют 25,5 и 17,1% компании соответственно. Еще 41,1% — у структур Millhouse Романа Абрамовича и Invest AG Александра Абрамова, 12% — у VMHY Андрея Вдовина, Алексея Масловского и Питера Хамбро. Доля менеджмента составляет 4,4%.

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
Яндекс Азбука вкуса
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