СМИ узнали об отказе «Яндекса» от покупки «Азбуки вкуса»

В начале августа ретейлер «Лента» завершил сделку по приобретению супермаркетов «Билла Россия». Цена покупки составила €225 млн. Таким образом «Лента» задала крайне высокую планку для оценки супермаркетов в Москве, близкую к 20 размерам EBITDA, отметил в беседе с изданием гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. В прошлом году «Азбука вкуса» показала очень хорошие финансовые результаты, поэтому оценка актива получилась очень высокой, пояснил эксперт. В 2020 году выручка управляющего сетью ООО «Городской супермаркет» увеличилась на 18,3%, до 75,2 млрд руб., чистая прибыль составила 916,8 млн руб. против убытка в 316,7 млн руб. годом ранее.
Как отметил Бурмистров, в сегменте экспресс-доставки самые высокие темпы роста показывают игроки на базе dark store. Выход во все города-миллионники таким образом будет стоить «Яндексу» около 5 млрд руб. — в несколько раз ниже стоимости «Азбуки вкуса», которая работает в Москве и Петербурге, в которых «Яндекс.Лавка» уже динамично растет, считает эксперт.
Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов также отметил, что модель «Азбуки вкуса» не сильно масштабируема в российских регионах и возможности «Яндекса» по увеличению возврата от инвестиций в этом отношении оказались бы ограничены.
По словам источников «Коммерсанта», владельцы «Азбуки вкуса» продолжают рассматривать продажу сети. Среди претендентов собеседник издания назвал «Магнит» и X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»).
В «Магните» изданию сообщили, что не ведут переговоров о покупке сети. В X5 комментарий не предоставили.
От покупки «Азбуки вкуса» может больше выиграть крупный ретейлер с закупочной силой, готовой операционной моделью и знанием клиента, отметил Ибрагимов. По его мнению, ценовой мультипликатор здесь не единственный критерий выгодности, несмотря на то что высокая оценка покупаемого актива может обеспокоить фондовых инвесторов. Бурмистров полагает, что претенденты на «Азбуку вкуса» будут при оценке 10–12 EBITDA.
«Азбука вкуса» управляет более 170 супермаркетами, точками AB Daily, «АВ Энотека» и гипермаркетами «АВ Маркет» в основном в Москве и области, а также в Петербурге. По данным сети, основатели Максим Кощеенко и Олег Лыткин владеют 25,5 и 17,1% компании соответственно. Еще 41,1% — у структур Millhouse Романа Абрамовича и Invest AG Александра Абрамова, 12% — у VMHY Андрея Вдовина, Алексея Масловского и Питера Хамбро. Доля менеджмента составляет 4,4%.