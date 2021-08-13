СМИ узнали об отказе «Яндекса» от покупки «Азбуки вкуса»

«Яндекс» отказался от приобретения продуктовой сети «Азбука вкуса». Причиной могла стать высокая оценка актива, узнал «Коммерсантъ»

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Сделка по покупке «Яндексом» сети супермаркетов «Азбука вкуса» сорвалась, со ссылкой на источники сообщил «Коммерсантъ».

Сеть интересовала «Яндекс» прежде всего для развития онлайн-торговли продуктами, но в ходе изучения актива компания не увидела необходимой синергии с собственными сервисами, сказал один из собеседников издания. Сделка могла сорваться и из-за высокой оценки актива, отметил другой источник.

Представитель «Азбуки вкуса» не ответил на вопросы издания. В «Яндексе» заявили, что «не комментируют слухи». В Millhouse отказались от комментариев, в Invest AG на вопросы не ответили, связаться с другими совладельцами изданию не удалось.

О переговорах «Яндекса» с «Азбукой вкуса» в июне сообщил The Bell, информацию о переговорах также подтвердили источники РБК. До этого сеть заключила заключила стратегическое партнерство по развитию экспресс-доставки с «Яндекс.Едой», отказавшись от других служб, в том числе собственной — «АВ Экспресс-меню».