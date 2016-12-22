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Футбольный ЦСКА закончил год с убытками
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Футбольный ЦСКА закончил год с убытками
Бизнес, 17:19
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Футбольный ЦСКА закончил год с убытками
По итогам 2016 года компания, контролирующая футбольный клуб, впервые с 2009 года вышла на прибыль. 2017 год Bluecastle Enterprises вновь закончила с убытками
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Компания Bluecastle Enterprises Limited, владеющая футбольным клубом ЦСКА, отчиталась по итогам 2017 года об убытках в $27,9 млн. При этом 2016 год компания закрыла с прибылью в $14,3 млн. Отчетность компании опубликована на портале корпоративного реестра Великобритании UK Companies House.

В 2017 году компания показала чистые финансовые расходы почти в $3,5 млн против доходов в $942 тыс. годом ранее. Чистые финансовые затраты увеличились с $9 млн в 2016 году до $14,4 млн в 2017 году. Сократились доходы от трансфера игроков (gain on disposal of player registrations): с $26 млн в 2016 году до $2,3 млн.

В 2016 году Bluecastle заработала более $23 млн на трансфере Мусы Ахмеда (в конце января 2018 года клуб объявил о его возвращении), еще по миллиону — на трансферах Сейду Думбии и Карлоса Страндберга. Всего на трансферах в том году компания заработала $26 млн. Спустя год трансферы принесли менее $2,5 млн, самым прибыльным стал Кирилл Панченко (его у ЦСКА купило «Динамо»).

Согласно документу, доход компании за 2017 год составил $76,3 млн против $57,69 млн​ по итогам 2016 года, операционные расходы сократились с $91 млн до $89,5 млн. Операционные убытки, таким образом, сократились с $33,3 млн до $13,1 млн.

2016 год стал первым за долгое время прибыльным годом для Bluecastle: до этого компания шесть лет заканчивала с убытками. Прибыль была связана с окончанием строительства стадиона «ВЭБ Арена» на севере Москвы, а также с трансферами.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: ЦСКА , финансовая отчетность
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