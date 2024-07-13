На месторождении минеральной воды «Ессентуки» появятся цифровые скважины

На рынке минеральной воды может появиться новый контур контроля над добычей и качеством. Выпускающий «Ессентуки» холдинг запустил проект по цифровизации своих скважин — уже в этом году он заработает на Ессентукском месторождении

Святослав Вильк (Фото: Андрей Любимов / РБК)

«Холдинг Аква» (выпускает минеральную воду «Ессентуки» № 4 и № 17, «Нарзан», Gorji, «Архыз Vita»), запустил проект по созданию системы прослеживаемости скважин для добычи минеральной воды. Об этом в интервью РБК рассказал генеральный директор компании Святослав Вильк.

Качественных источников минеральной воды, которые можно продвигать, в России не так много, говорит глава «Холдинга Аква». У Кавказских минеральных вод «безграничный» потенциал, но при добыче воды важно добросовестно относиться к недрам, подчеркивает Вильк.

В 2020–2021 годах Счетная палата проводила проверку использования потенциала лечебных природных ресурсов Кавминвод. По ее результатам ведомство выявило недостаточный контроль над учетом добываемых подземных вод при разработке месторождений. Это, как указывал тогда аудитор Сергей Мамедов, создает риски добычи минеральной воды сверх установленного уровня и занижения налоговой базы при расчете налога на добычу полезных ископаемых.

За последние годы в сфере контроля и надзора за добычей минеральной воды была проделана колоссальная работа, говорит Вильк. Сейчас, по его словам, обсуждается вопрос о формировании контура прослеживаемости рынка с точки зрения качественного состояния недр. В прошлом году «Холдинг Аква» начал пилотный проект по автоматизации скважин на Ессентукском месторождении. До сих пор это делалось вручную: на каждой скважине есть оператор, который ведет журнал и вносит в него показатели, когда цистерна приезжает за водой. «Теперь мы можем видеть состояние наших недр, более детально за ними следить и быть совершенно уверенными, что никаких негативных тенденций с точки зрения качества воды, даже краткосрочных, не возникает», — объясняет Вильк.

В 2024 году «Холдинг Аква» планирует масштабировать проект «цифровой скважины» на все Ессентукское месторождение. Решения, которые там используются, позволяют обмениваться данными с государственными информационными системами и прорабатываются с оператором системы маркировки — Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«Как только этот контур с точки зрения государства будет реализован, мы спокойно присоединимся к нему и получим полную прослеживаемость. Возможно, мы покажем нашим примером другим добросовестным игрокам, что это полезно для бизнеса, для взаимодействия государства и бизнеса и, конечно же, для потребителя. Думаю, за этим будущее, и мы все рано или поздно к этому придем», — заявил Вильк.

Прослеживаемость оборота минеральной воды в России обеспечивает система маркировки. Обязательная маркировка упакованной минеральной воды в национальной системе «Честный знак» (оператор — «Центр развития перспективных технологий») была введена в России в 2021 году. С 2022 года она действует и для остальных видов упакованной питьевой воды — ее должны маркировать как производители, так и импортеры. С 1 марта 2023 года маркировка воды охватила и розницу — коды сканируют продавцы на кассе.

При этом в 2021 году власти сообщали о планах создать единую систему апробации воды от скважины до прилавка. Необходимость в такой системе возникла из-за того, что маркировка контролировала только уже готовую упакованную продукцию, а непосредственно добычу питьевой воды из скважин, которую лицензируют Роснедра, не затрагивала. Заполнить этот пробел должен был аналог действующей для алкогольного рынка Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС). Сейчас ЦРПТ ведет работу и с производителями воды, и с регуляторами в лице Роснедр и Росгеофонда, которые предоставили доступ к информации о недрах и скважинах, говорит заместитель гендиректора оператора системы маркировки Реваз Юсупов. По его словам, вода относится к товарам, которые входят в топ самых проверяемых людьми в приложении «Честный знак». Система позволяет контролировать не только легальность производства воды на заводе, но и ее происхождение. «Мы продолжим интеграцию с системами ведомств, чтобы еще больше автоматизировать контроль. С компаниями, в свою очередь, ведем работу по защите наименований места происхождения товара. Это средство индивидуализации уникальных товаров, производимых в определенной местности, которые ассоциируются у потребителей именно с этим регионом», — добавил Юсупов.