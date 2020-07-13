За сдачу трех старых вагонов в trade-in предложили выдавать ₽1,5 млн

РЖД предложили субсидировать покупку инновационных вагонов по схеме trade-in. Если эту схему одобрит правительство, операторы смогут получать по 1,5 млн руб. на покупку нового вагона при сдаче трех старых

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На железнодорожном рынке образовался профицит полувагонов, замедляющий производство инновационных вагонов с повышенной нагрузкой на ось. Для решения проблемы РЖД предложили внедрить схему trade-in, чтобы железнодорожные операторы покупали новые вагоны дешевле, с зачетом стоимости устаревших моделей. Финансировать этот механизм предлагается за счет субсидий от государства.

Стратегия описана в письме заместителя гендиректора РЖД Александра Шило в Минтранс. Копия документа от 18 июня есть у РБК, его подлинность подтвердили два источника среди операторов. Представитель РЖД пояснил, что предложение разработано для поддержки промышленности и улучшения состояния парка вагонов на сети госмонополии. «Рынок в целом одобряет решения, направленные на стимулирование обновление парка», — утверждает он.

РБК направил запрос в пресс-службу Минтранса.

Схема trade-in поможет сбалансировать производство инновационных вагонов и вывод избыточного парка из сети РЖД, а также снизить средний возраст подвижного состава, пишет Шило. Сейчас срок службы обычного вагона — 22 года, инновационного — 32 года. Программу, по словам топ-менеджера, предлагается распространить сперва на полувагоны, чтобы не допустить дефицита в других видах подвижного состава.