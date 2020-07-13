За сдачу трех старых вагонов в trade-in предложили выдавать ₽1,5 млн

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
РБК Pro Лебединая неверность: как защититься от отжима бизнеса партнерами РБК Pro Свитшот от морпеха: как бывший военный продает модную одежду на ₽59 млн РБК Pro Мухаммад Юнус — РБК: «Работать на других — противоестественно» РБК Pro Так говорит Галицкий: бизнес плохо запускать только во время войны Читайте больше на РБК Pro
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 июля
USD ЦБ: 70,75 (-0,48) Инвестиции, 12:29
Курс евро на 14 июля
EUR ЦБ: 80,09 (-0,18) Инвестиции, 12:29
Синоптик предупредил о похолодании и дождях в Москве Общество, 13:50 В Москве объем сделок с офисами упал до рекордно низких значений Недвижимость, 13:40 Ресторатор Игорь Витошинский — о снобизме, шашлыках и ресторанах в Европе Стиль, 13:38 Документы, файлы и облака: как организавать безопасную удаленную работу РБК и #CloudMTS, 13:34 Путин призвал активнее развивать сферу ИТ. Как биткоин поможет экономике Крипто, 13:23 Представители российских модных универмагов — о снятии локдауна Стиль, 13:22 Россияне назвали главные ожидания от дальнейшего снятия ограничений Общество, 13:22 Боевик открыл огонь и устроил взрыв при задержании в Ростовской области Общество, 13:15 Жители Хабаровска третий день подряд вышли на улицы в поддержку Фургала Политика, 13:14 Молоко под брендом «Яндекса»: главное в продуктовом ретейле Pro, 13:10 Минобороны Азербайджана опубликовало видео удара по армянской части Политика, 13:10 Новая нормальность: 10 технологических факторов современности Партнерский материал, 13:05 Защита сообщила об обжаловании ареста Фургала Общество, 12:56 РЖД предложили продавать вагоны через схему trade-in Pro, 12:44
Бизнес ,  
0 

За сдачу трех старых вагонов в trade-in предложили выдавать ₽1,5 млн

РЖД предложили субсидировать покупку инновационных вагонов по схеме trade-in. Если эту схему одобрит правительство, операторы смогут получать по 1,5 млн руб. на покупку нового вагона при сдаче трех старых
РЖД RU000A0JXN05 ₽1 083,16 -0,91% Купить
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

На железнодорожном рынке образовался профицит полувагонов, замедляющий производство инновационных вагонов с повышенной нагрузкой на ось. Для решения проблемы РЖД предложили внедрить схему trade-in, чтобы железнодорожные операторы покупали новые вагоны дешевле, с зачетом стоимости устаревших моделей. Финансировать этот механизм предлагается за счет субсидий от государства.

Стратегия описана в письме заместителя гендиректора РЖД Александра Шило в Минтранс. Копия документа от 18 июня есть у РБК, его подлинность подтвердили два источника среди операторов. Представитель РЖД пояснил, что предложение разработано для поддержки промышленности и улучшения состояния парка вагонов на сети госмонополии. «Рынок в целом одобряет решения, направленные на стимулирование обновление парка», — утверждает он.

РБК направил запрос в пресс-службу Минтранса.

РЖД предложили продавать вагоны через схему trade-in
Pro
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Схема trade-in поможет сбалансировать производство инновационных вагонов и вывод избыточного парка из сети РЖД, а также снизить средний возраст подвижного состава, пишет Шило. Сейчас срок службы обычного вагона — 22 года, инновационного — 32 года. Программу, по словам топ-менеджера, предлагается распространить сперва на полувагоны, чтобы не допустить дефицита в других видах подвижного состава.

По данным РЖД, в 2019 году было произведено 75,3 тыс. новых вагонов (в том числе 35,3 тыс. полувагонов). Но в первом полугодии 2020-го уровень производства упал на 50%, до 15 тыс. вагонов (10,7 тыс. — полувагоны), а в 2021 году будет произведено не более 40 тыс. Как указывает Шило, ожидается резкое снижение спроса и на новые полувагоны, хотя этот сегмент занимает до половины (48%) железнодорожного рынка.

В 2017 году государство направило на поддержку покупателей инновационных вагонов 5 млрд руб. В 2018-м субсидии составили еще 2 млрд руб. Глава Минпромторга Денис Мантуров говорил в конце минувшего июня, что в господдержке отрасли на 2019 и 2020 годы «не было необходимости», однако допустил ее предоставление в 2021-м.

Подробнее о новой схеме поддержки производителей инновационных вагонов читайте в материале РБК Pro.

Автор: Мария Кокорева
Теги: РЖД, вагоны
Материалы по теме
РЖД открыли вагоны-рестораны в поездах дальнего следования
Общество
РЖД приостановили продажу билетов на несколько поездов на юг из-за аварии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter