Студия Лебедева проиграла иск к «Первому каналу» на 1 млн руб.

Студия Артемия Лебедева требовала с «Первого канала» компенсацию в 1 млн руб. за использование ее шрифта в анонсе концерта ко Дню ВДВ. Суд счел, что полного совпадения не было

Артемий Лебедев (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Арбитражный суд Москвы отклонил иск ООО «Студия Артемия Лебедева» к «Первому каналу», в котором компания требовала компенсации в размере 1 млн руб. за незаконное использование ее шрифта «Клементина» в оформлении анонса одной из телепередач. Об этом в пятницу сообщает агентство РАПСИ со ссылкой на постановление суда.

Согласно картотеке арбитража, аналогичный иск на 1 млн руб. Студия Артемия Лебедева подавала в отношении ООО «Российские ипподромы». В нем, частности, указывалось, что «Российские ипподромы» использовали шрифт «Клементина» в оформлении рекламных материалов на своем сайте, в то время как исключительные права на шрифт «Клементина» принадлежат ООО «Студия Артемия Лебедева». В марте 2018 года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил этот иск, обязав ответчика выплатить истцу 500 тыс. руб. Поданную «Российскими ипподромами» апелляцию на это решение суд удовлетворить отказался.

Что касается иска в отношении «Первого канала», то, как уточняет «РИА Новости», речь идет об анонсе праздничного концерта ко Дню ВДВ, который выходил в эфир дважды — 2 августа 2015 года и 6 августа 2017 года. Суд посчитал, что при сопоставлении слова «Концерт», которое фигурировало в анонсе «Первого канала», и слова «Концерт», исполненного шрифтом «Клементина», «путем их наложения друг на друга и приведения к одному размеру полного совпадения использованных букв не происходит».

Суд первой инстанции, вынося решение по этому делу, посчитал, что в анонсе использовались не элементы шрифта «Клементина», а только концепция написания букв и идея их стилизации под рукописный текст.