Приостановку поставок винных бутылок в Крым объяснили «недоразумением»

Проблема с поставками бутылок виноделам Крыма разрешилась, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Компания-поставщик объяснила ее техническим сбоем и «недоразумением». Дефицит бутылок мог остановить винодельни на 9 месяцев

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Проблемы с поставками стеклотары виноделам Крыма решены, рассказал РБК замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Как стало известно в конце апреля, из-за отказа одного из основных производителей бутылок — АО «Кавминстекло» — осуществлять поставки, для части предприятий региона могла возникнуть угроза приостановки производства на срок до девяти месяцев.

«Конфликт на сегодняшний день исчерпан, это подтверждают и компании, которые закупают бутылки, и руководство Республики Крым, и, самое главное, руководители предприятия, — рассказал замминистра. — У меня был разговор с руководством предприятия, коллеги убеждали, что это технический сбой, недоразумение». Он добавил, что на предприятии заверили в том, что такого больше не произойдет.

Поставки бутылок в Крым «Кавминстекло» возобновило в среду, 8 мая, первая партия была отгружена предприятию «Золотая балка», подтвердил РБК председатель ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексей Липко, а также глава «Массандры» Янина Павленко. После того как о ситуации стало широко известно, практически всем крымским предприятиям, которые покупали бутылки у «Кавминстекла», поступили звонки с завода: его представитель объяснил, что все происходящее — недоразумение, поставки будет продолжены и проблем не будет, рассказал Липко.

По данным Евтухова, ежегодно в Крым поставляется от 60 до 90 млн бутылок. При этом, предприятие «Кавминстекло» поставляло более 30 млн бутылок под тихие и игристые вина, «поэтому это был бы, конечно, серьезный выпадающий объем», уточнил он. После того как о проблеме стало известно, Минпромторг и Ассоциация виноградарей и виноделов Крыма направили запросы в регионы, и уже через несколько дней получили понимание, какие компании могут помочь заместить этот объем, рассказал Евтухов. Замминистра также отметил, что помощь в этом вопросе оказали представители Генпрокуратуры, также в процесс включилась Федеральная антимонопольная служба, добавил он. Замминистра выразил надежду, что больше таких ситуаций не произойдет и предприятия Крыма будут стабильно получать стеклотару.

Сейчас два управления ФАС проводят расследование на предмет, были ли в отказе «Кавминстекла» поставлять стеклотару для крымских винодельческих предприятий признаки нарушения антимонопольного законодательства, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Выводы о признаках нарушения антимонопольного законодательства «Кавминстеклом» делать пока рано, подчеркнул начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин.