«Коммерсантъ» узнал о покупке «Елисеевского» девелопером R4S под фудхолл

Закрывшийся в 2021 году «Елисеевский» в Москве может стать собственностью девелопера Realty4Sale, который планирует открыть в здании старейшего в столице гастронома фудхолл

«Елисеевский» в день закрытия (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Девелопер Realty4Sale (R4S) выкупит площади, которые раньше занимал универмаг «Елисеевский» на Тверской улице в Москве, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на рынке недвижимости.

Газета также нашла на «Авито» объявление о сдаче в аренду части этих площадей. Один из собеседников издания рассказал, что в планах Realty4Sale открыть в «Елисеевском» фудхолл.

R4S не стал давать комментарии «Ъ», а столичный департамент имущества сообщил, что бывшие помещения «Елисеевского» площадью 3 тыс. кв. м все еще находятся в собственности города.

Гастроном, известный как «Елисеевский», расположен на Тверской улице. Он был открыт 5 февраля 1901 года купцом Григорием Елисеевым под названием «Магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин».

Гастроном в «Елисеевском» закрылся в апреле 2021 года. С 2005-го им управляла торговая сеть «Алые паруса», которая закрыла все свои магазины в 2021-м. Затем управляющей стала ООО «Елисеевский магазин». Она не смогла зарегистрировать право собственности на помещение, которое по решению судов принадлежало этой ООО, а по данным Росреестра — городу. Из-за этой правовой коллизии было невозможно взаимодействовать ни с какой продовольственной сетью, отмечали в компании.

Власти Москвы в связи с закрытием магазина обещали, что он останется в собственности города и «легендарный магазин-гастроном «Елисеевский» сохранят для жителей и гостей столицы.

Realty4Sale предоставляет помещения в аренду и на продажу. У них много площадей в центре Москвы. Как отмечает «Ъ», среди проектов девелопера — реставрация дома купца Булошникова на Большой Никитской улице, бывшей усадьбы Анны Неклюдовой на Малой Бронной, застройка площадки на месте культового Simachev Bar в Столешниковом переулке и др.