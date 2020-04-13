Основатели IT-интегратора IBS заявили о разделе бизнеса

После 30 лет сотрудничества основатели и владельцы IT-компании IBS Анатолий Карачинский и Сергей Мацоцкий решили развивать каждый свое направление самостоятельно

Анатолий Карачинский (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Владельцы и основатели ИТ-интегратора IBS Анатолий Карачинский и Сергей Мацоцкий решили разделить компанию и развивать свои бизнесы отдельно. Заявление об этом опубликовано на сайте компании.

«Основатели IBS приняли решение о реорганизации бизнеса и структуры владения компанией. Планом реорганизации предусмотрено, что в апреле 2020 года, с началом нового финансового года, из состава компании IBS выделяется самостоятельная структура, которая будет принадлежать Сергею Мацоцкому. Он перестает быть миноритарным акционером компании и выходит из состава совета директоров IBS», — говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что основатели приняли это решение по взаимному согласию и с «чувством глубокого уважения к вкладу каждого в партнерство, которое длилось более 30 лет».

В беседе в РБК Карачинский заверил, что «процесс реорганизации очень простой и займет мало времени», даже несмотря на эпидемию и возникшие в связи с ней сложности в передвижении. Он отметил, что бизнес компании никак не страдает от эпидемии. «Стратегия развития IBS не изменится, а будут ли у компании совместные с Мацоцким проекты, пока неизвестно», — добавил Карачинский.

По данным СПАРК-Интерфакса», Карачинскому принадлежит 75%, а Мацоцкому — 25% головной компании IBS «ИБС холдинг».