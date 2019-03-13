Финразведка дала риелторам инструкции по выявлению преступных схем

Росфинмониторинг разработал инструкцию для риелторов и нотариусов для распознавания сделок с участием преступных и коррупционных денег. О подозрительных клиентах продавцы недвижимости должны информировать финансовую разведку

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг, или финансовая разведка) в начале марта подготовила информационное письмо для риелторов и нотариусов (есть у РБК). В пресс-службе Росфинмониторинга подтвердили подлинность письма.

В письме описываются признаки, которые могут свидетельствовать, «что действительной целью сделки с недвижимым имуществом является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем». «В недвижимость могут инвестироваться денежные средства, полученные в результате коррупционных правонарушений, преступлений в бюджетной сфере, в сфере незаконного оборота наркотиков и других правонарушений», — указывается в документе. «Это регулярное стандартное информирование субъектов о рисках, которое идет постоянно через личный кабинет на нашем сайте», — объяснила РБК пресс-секретарь Росфинмониторинга Ирина Иванова.

Признаки подозрительных сделок в Росфинмониторинге разделили на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди признаков, которые выделяет финансовая разведка:

клиент ведет себя слишком скрытно и неопределенно отвечает на вопросы о принадлежности к категории публичных должностных лиц и о происхождении денег на сделку;

клиент просит упростить или ускорить процедуру заключения сделки, не объясняя причин;

клиент пытается скрыть личность истинного покупателя или продавца, который официально не является стороной сделки;

в сделке используются «несоразмерно крупные суммы наличных» денег, «в особенности если суммы явно не соответствуют социально-экономическому положению сторон сделки — физических лиц»;

сделка финансируется третьим лицом, нерезидентом, с использованием денежных средств, поступивших из-за рубежа;

элитную недвижимость покупает человек, проживающий в другом регионе России, или нерезидент (в случае расчетов с использованием наличных);

заявленная и рыночная стоимость объекта недвижимости существенно расходятся;

проведение в короткие сроки серии сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости;

в сделке участвуют лица «нетипичной для данного вида сделок возрастной и (или) социальной группы»;

родственная, служебная или предпринимательская аффилированность участников сделки, которая вызывает сомнения относительно истинного характера или причины сделки;

фактический обмен объектами недвижимости между сторонами сделок при существенном расхождении их рыночной стоимости (без возникновения дополнительных обязательств финансового характера).

В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев. В службе также напоминают участникам рынка о том, что при информировании Росфинмониторинга о подозрительных следках запрещено говорить об этом клиентам.