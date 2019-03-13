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Финразведка дала риелторам инструкции по выявлению преступных схем
Росфинмониторинг разработал инструкцию для риелторов и нотариусов для распознавания сделок с участием преступных и коррупционных денег. О подозрительных клиентах продавцы недвижимости должны информировать финансовую разведку
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг, или финансовая разведка) в начале марта подготовила информационное письмо для риелторов и нотариусов (есть у РБК). В пресс-службе Росфинмониторинга подтвердили подлинность письма.

В письме описываются признаки, которые могут свидетельствовать, «что действительной целью сделки с недвижимым имуществом является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем». «В недвижимость могут инвестироваться денежные средства, полученные в результате коррупционных правонарушений, преступлений в бюджетной сфере, в сфере незаконного оборота наркотиков и других правонарушений», — указывается в документе. «Это регулярное стандартное информирование субъектов о рисках, которое идет постоянно через личный кабинет на нашем сайте», — объяснила РБК пресс-секретарь Росфинмониторинга Ирина Иванова.

Признаки подозрительных сделок в Росфинмониторинге разделили на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди признаков, которые выделяет финансовая разведка:

  • клиент ведет себя слишком скрытно и неопределенно отвечает на вопросы о принадлежности к категории публичных должностных лиц и о происхождении денег на сделку;
  • клиент просит упростить или ускорить процедуру заключения сделки, не объясняя причин;
  • клиент пытается скрыть личность истинного покупателя или продавца, который официально не является стороной сделки;
  • в сделке используются «несоразмерно крупные суммы наличных» денег, «в особенности если суммы явно не соответствуют социально-экономическому положению сторон сделки — физических лиц»;
  • сделка финансируется третьим лицом, нерезидентом, с использованием денежных средств, поступивших из-за рубежа;
  • элитную недвижимость покупает человек, проживающий в другом регионе России, или нерезидент (в случае расчетов с использованием наличных);
  • заявленная и рыночная стоимость объекта недвижимости существенно расходятся;
  • проведение в короткие сроки серии сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости;
  • в сделке участвуют лица «нетипичной для данного вида сделок возрастной и (или) социальной группы»;
  • родственная, служебная или предпринимательская аффилированность участников сделки, которая вызывает сомнения относительно истинного характера или причины сделки;
  • фактический обмен объектами недвижимости между сторонами сделок при существенном расхождении их рыночной стоимости (без возникновения дополнительных обязательств финансового характера).

В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев. В службе также напоминают участникам рынка о том, что при информировании Росфинмониторинга о подозрительных следках запрещено говорить об этом клиентам.

Инструкции Росфинмониторинга разработаны на основе требований закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», который был принят еще в начале 2000-х годов, говорит управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. По ее словам, методики выявления подозрительных сделок применяются уже давно и новое письмо Росфинмониторинга только уточняет и расширяет их, хотя носит рекомендательный характер. «В большей степени текущие рекомендации применимы для риелторов, которые работают на вторичном рынке жилья. Именно там отношения выстраиваются между двумя физическими лицами, часто с минимумом посредников, поэтому в таком случае возможны различные махинации и попытки легализации незаконных средств», — рассуждает Литинецкая.

«Если цена сделки превышает 3 млн руб., мы в обязательном порядке сообщаем об этом в Росфинмониторинг, предоставляя данные по сделке. Мы, безусловно, отслеживаем все, что касается сомнительности или коррупционной составляющей», — говорит старший юрист Knight Frank Светлана Тонких, добавляя, что стороны сделки по ее опыту всегда предоставляют необходимые документы, будь то история приобретения или платежные документы, подтверждающие приобретение.

По данным Росфинмониторинга в 2017 году (последние доступные данные), в службу поступило 2,4 тыс. заявлений о подозрительных операциях от риелторов. Глава ведомства Юрий Чиханчин в своем докладе президенту Владимиру Путину на этой неделе отмечал также, что «теневой сектор пытался подмять под себя нотариусов», но служба вместе с Генпрокуратурой «неплохо сработали». «Только в этом году порядка двух миллиардов [рублей] нам удалось [вывести из теневого сектора]», — сказал он.

Законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» указано, что нарушившие его могут подвергнутся административной, гражданской и уголовной ответственности. Согласно ст. 174 УК РФ, нарушение этих требований может повлечь наказание с лишением свободы до семи лет.

Авторы: Надежда Федорова, Максим Солопов
Теги: Недвижимость, Росфинмониторинг
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