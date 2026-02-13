 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

DP World «немедленно» уволил главу компании из-за связей с Эпштейном

Один из лидеров мирового логистического рынка DP World отправил в отставку председателя совета директоров, CEO группы Султана Ахмеда бин Сулайема, после того как в файлах Эпштейна была обнаружена его переписка с финансистом
Султан Ахмед бин Сулайем и Джеффри Эпштейн
Султан Ахмед бин Сулайем и Джеффри Эпштейн (Фото: House Oversight Committee Democrats / Reuters)

Один из крупнейших в мире портово-логистических операторов DP World 13 февраля объявил об отставке гендиректора, председателя совета директоров группы Султана Ахмеда бин Сулайема. Отставка вступает в силу «немедленно», говорится на сайте компании. Председателем совета директоров группы DP World назначен Эссе Казима, генеральным директором — Юврадж Нараян.

Решение об отставке Султана Ахмеда бин Сулайема принято после того, как в опубликованных американским Минюстом файлов Эпштейна была обнаружена его связь с американским финансистом Джеффри Эпштейном. В частности, в опубликованных Минюстом материалах обнаружена переписка между американским финансистом и топ-менеджером DP World, пишет The Guardian.

Томас Масси, конгрессмен-республиканец от штата Кентукки, изучивший неотредактированные файлы Эпштейна, заявил 10 февраля в соцсети X (ранее — Twitter), что Министерство юстиции подтвердило, что Сулайем получал электронное письмо от Эпштейна, в котором тот писал: «Мне очень понравилось видео с пытками».

После этого в течение недели два крупных международных партнера DP World, включая канадский пенсионный фонд La Caisse и компанию British International Investment (BII), объявили, что не будут заключать с логистическим холдингом новые сделки. После отставки Сулайема BII объявила о возобновлении сотрудничества с эмиратской компанией.

DP World оперирует более чем 70 морскими терминалами по всему миру, обеспечивает более 36% ВВП Дубая и около 12% ВВП ОАЭ. На нее приходится порядка 10% мирового контейнерного оборота.

В конце 2023 года DP World подписал соглашение с «Росатомом» о создании глобального логистического оператора. Подписи под документом тогда поставили гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и Султан Ахмед бин Сулайем, сообщало «Атоммедиа», корпоративное СМИ госкорпорации «Росатом».

Летом 2019 года Джеффри Эпштейн был задержан в США по обвинению в торговле девушками, в том числе 14-летними, и склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подругу и сообщницу, подданную Великобритании Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. 30 января Минюст США опубликовал 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков по делу Эпштейна.

Читайте РБК в Telegram

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Герман Костринский Герман Костринский
Джеффри Эпштейн логистика судоходство
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 17:35
Сменивший гражданство россиянин завоевал медаль. Что происходит на Играх Спорт, 21:55
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала Бизнес, 21:52
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
На повторе музыку, написанную в СССР, чаще всего слушают зумеры Общество, 21:51
На «радиостанции Судного дня» объяснили, откуда так много слов в эфире Общество, 21:44
Что будет со ставками по вкладам и кредитам после снижения ставки ЦБ Финансы, 21:41
FT узнала, что Рубио пропустил встречу с европейцами в Мюнхене Политика, 21:30
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Трамп назвал премьера Венгрии Орбана «настоящим другом и бойцом» Политика, 21:29
Шайба обладателя Кубка Гагарина помогла Чехии обыграть Францию на Играх Спорт, 21:21
В аэропорту Казани самолет выкатился за пределы рулежной дорожки Общество, 21:20
Суд освободил бизнесмена Бойко-Великого от наказания по одному делу Общество, 21:12
Гладков сообщил о ракетном ударе по Белгороду Политика, 21:02
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Прокуратура проконтролирует расследование гибели мальчика в Москве Общество, 20:58