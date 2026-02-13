DP World «немедленно» уволил главу компании из-за связей с Эпштейном

Один из лидеров мирового логистического рынка DP World отправил в отставку председателя совета директоров, CEO группы Султана Ахмеда бин Сулайема, после того как в файлах Эпштейна была обнаружена его переписка с финансистом

Султан Ахмед бин Сулайем и Джеффри Эпштейн (Фото: House Oversight Committee Democrats / Reuters)

Один из крупнейших в мире портово-логистических операторов DP World 13 февраля объявил об отставке гендиректора, председателя совета директоров группы Султана Ахмеда бин Сулайема. Отставка вступает в силу «немедленно», говорится на сайте компании. Председателем совета директоров группы DP World назначен Эссе Казима, генеральным директором — Юврадж Нараян.

Решение об отставке Султана Ахмеда бин Сулайема принято после того, как в опубликованных американским Минюстом файлов Эпштейна была обнаружена его связь с американским финансистом Джеффри Эпштейном. В частности, в опубликованных Минюстом материалах обнаружена переписка между американским финансистом и топ-менеджером DP World, пишет The Guardian.

Томас Масси, конгрессмен-республиканец от штата Кентукки, изучивший неотредактированные файлы Эпштейна, заявил 10 февраля в соцсети X (ранее — Twitter), что Министерство юстиции подтвердило, что Сулайем получал электронное письмо от Эпштейна, в котором тот писал: «Мне очень понравилось видео с пытками».

После этого в течение недели два крупных международных партнера DP World, включая канадский пенсионный фонд La Caisse и компанию British International Investment (BII), объявили, что не будут заключать с логистическим холдингом новые сделки. После отставки Сулайема BII объявила о возобновлении сотрудничества с эмиратской компанией.

DP World оперирует более чем 70 морскими терминалами по всему миру, обеспечивает более 36% ВВП Дубая и около 12% ВВП ОАЭ. На нее приходится порядка 10% мирового контейнерного оборота.

В конце 2023 года DP World подписал соглашение с «Росатомом» о создании глобального логистического оператора. Подписи под документом тогда поставили гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и Султан Ахмед бин Сулайем, сообщало «Атоммедиа», корпоративное СМИ госкорпорации «Росатом».

Летом 2019 года Джеффри Эпштейн был задержан в США по обвинению в торговле девушками, в том числе 14-летними, и склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подругу и сообщницу, подданную Великобритании Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. 30 января Минюст США опубликовал 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков по делу Эпштейна.