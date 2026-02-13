В порту Александрии произошла «нештатная ситуация» с грузом для АЭС
В египетском порту Александрия во время выгрузки повредили оборудование для строящейся атомной электростанции «Эль-Дабаа», рассказал РБК источник, осведомленный об инциденте.
В пресс-службе «Атомстройэкспорта» в ответ на запрос РБК подтвердили, что при проведении грузовых операций в порту Александрии произошла нештатная ситуация с частью оборудования, предназначенного для проекта сооружения АЭС «Эль-Дабаа».
«В настоящий момент преждевременно делать окончательные выводы о характере повреждений и технических причинах случившегося. В установленном порядке сформирована комиссия по оценке последствий инцидента с участием представителей завода, генерального подрядчика, египетского заказчика. Произошедшее не повлияет на график сооружения АЭС «Эль-Дабаа», — подчеркнули в компании.
Источник РБК, знакомый с ситуацией, сообщил, что повреждение оборудования произошло в результате падения при выгрузке. По его словам, оборудование относится ко второму, неатомному контуру электростанции, то есть оно не было частью реактора.
Другой источник, осведомленный об инциденте, говорит, что в результате аварийной ситуации погиб человек.
В пресс-службе «Атомстройэкспорта» это подтвердили: «К нашему большему сожалению, в результате инцидента погиб один человек. Это сотрудник египетской подрядной организации, задействованной в стивидорных работах. Выражаем самые искренние и глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Соответствующие службы находятся в постоянном контакте с египетскими партнерами и оказывают всю необходимую поддержку родственникам погибшего. Иных пострадавших в результате инцидента нет».
Читайте РБК в Telegram
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»