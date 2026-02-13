 Перейти к основному контенту
Бизнес
Эксклюзив

В порту Александрии произошла «нештатная ситуация» с грузом для АЭС

В «Атомстройэкспорте» РБК сообщили, что для выяснения причин создана комиссия по оценке последствий инцидента с участием завода, генерального подрядчика и египетского заказчика. На график сооружения АЭС «Эль-Дабаа» это не повлияет
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В египетском порту Александрия во время выгрузки повредили оборудование для строящейся атомной электростанции «Эль-Дабаа», рассказал РБК источник, осведомленный об инциденте.

В пресс-службе «Атомстройэкспорта» в ответ на запрос РБК подтвердили, что при проведении грузовых операций в порту Александрии произошла нештатная ситуация с частью оборудования, предназначенного для проекта сооружения АЭС «Эль-Дабаа».

«В настоящий момент преждевременно делать окончательные выводы о характере повреждений и технических причинах случившегося. В установленном порядке сформирована комиссия по оценке последствий инцидента с участием представителей завода, генерального подрядчика, египетского заказчика. Произошедшее не повлияет на график сооружения АЭС «Эль-Дабаа», — подчеркнули в компании.

Источник РБК, знакомый с ситуацией, сообщил, что повреждение оборудования произошло в результате падения при выгрузке. По его словам, оборудование относится ко второму, неатомному контуру электростанции, то есть оно не было частью реактора.

Другой источник, осведомленный об инциденте, говорит, что в результате аварийной ситуации погиб человек.

В пресс-службе «Атомстройэкспорта» это подтвердили: «К нашему большему сожалению, в результате инцидента погиб один человек. Это сотрудник египетской подрядной организации, задействованной в стивидорных работах. Выражаем самые искренние и глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Соответствующие службы находятся в постоянном контакте с египетскими партнерами и оказывают всю необходимую поддержку родственникам погибшего. Иных пострадавших в результате инцидента нет».

Герман Костринский Герман Костринский
Росатом АЭС Энергия порт оборудование инцидент
