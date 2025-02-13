«Стрелка» сменила владельцев

Национальный центр ГЧП выкупил доли других акционеров КБ «Стрелка» — разработчика стандартов благоустройства российских городов

Фото: Олег Яковлев / РБК

Входящий в группу ВЭБ Национальный центр ГЧП стал единственным владельцем консалтинговой компании КБ «Стрелка», выкупив доли других акционеров, сообщили РБК в центре, не раскрыв сумму сделки и продавцов.

Согласно данным СПАРК, 44% КБ «Стрелка» принадлежало ООО «Чего хочет город», которое в свою очередь на 100% принадлежит КБ «Стрелка». У гендиректора КБ Сергея Галкина, экс-главы Института «Стрелка» Варвары Мельниковой и Виктора Лямина, занимавшего ранее пост гениректора инвестгруппы Александра Мамута A&NN, было по 16,82%, у Института «Стрелка» — 4,99%.

«Сделка соответствует как стратегическим приоритетам Наццентра (структура ВЭБ.РФ) по развитию экономики городов и повышению качества жизни людей, так и перспективным задачам развития рынка и инструментария частно-государственного партнерства», — сказал РБК глава Наццентра ГЧП Андрей Самохин.

По его словам, благодаря сделке центр получает дополнительные возможности «как в части развития высококлассной экспертизы проектов городской экономики, так и привлечения в них частного софинансирования».

Центр ГЧП входит в группу ВЭБ, был создан в 2009 году с целью содействия привлечению частных инвестиций в проекты по развитию общественной инфраструктуры, говорится на его сайте.

«Стрелка» специализируется на разработке и внедрении решений по организации общественных пространств. Ее учредителем ранее выступал Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» бизнесмена Александра Мамута с долей 80%. По 10% было у Варвары Мельниковой и сооснователя КБ архитектора Дениса Леонтьева.

Компания была одним из основных подрядчиков нацпроекта «Жилье и городская среда», разрабатывала ряд проектов, в том числе стандарт комплексного развития территорий, всероссийский Индекс качества городской среды, комплексную программу улучшения среды моногородов. Крупные контракты «Стрелка» реализовывала в Москве: в 2015 году бюро получило право на разработку проектов документов по программе «Моя улица» на сумму 922 млн руб., в следующем году КБ заключило контракт стоимостью 890 млн руб. на разработку стандартов благоустройства объектов столичной инфраструктуры.

Переговоры о стратегическом партнерстве ВЭБа и «Стрелки» начались летом 2018 года. В 2020 году ВЭБ договорился о покупке 20% КБ «Стрелка». В интервью РБК в мае 2020 года глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов говорил, что приобретение доли 20% в КБ «Стрелка» состоялось в формате денежной сделки.