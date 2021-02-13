СМИ узнали об аресте экс-руководителей входящей в «Росатом» компании

По данным «Коммерсантъ», речь идет о бывшем гендиректоре и главном бухгалтере объединения «Элерон». Оба обвиняются МВД в особо крупном мошенничестве. Следствие считает, что они похитили как минимум ₽209 млн

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Суд арестовал экс-руководителей специального научно-производственного объединения «Элерон» — крупнейшего в стране предприятия по созданию и внедрению систем физической безопасности, которое входит в структуру «Росатома», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По решению суда экс-гендиректор «Элерона» Вячеслав Коновалов отправлен в СИЗО, а бывший главный бухгалтер этой организации Ирина Смолдырева — под домашний арест, передает газета. По ее данным, оба обвиняются МВД в особо крупном мошенничестве под видом закупки у фиктивных фирм различных мелких товаров для нужд «Элерона».

Как сообщили собеседники издания, криминал в действиях бывшего руководства предприятия обнаружили в 2019 году во время аудиторской проверки. По ее итогам в октябре того же года Коновалов и Смолдырева лишились своих должностей, а материалы были переданы в курирующее «Элерон» 4-е управление МВД России, которое возбудило уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК России).

В департаменте коммуникаций «Росатом» газете подтвердили, что Коновалова отстранили от должности в октябре 2019 года после «ряда внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятия», а следственные действия в отношении него «ведутся с учетом ранее переданных в правоохранительные органы материалов службы защиты активов «Росатома».

По данным «Коммерсантъ», несколько раз Коновалов и Смолдырева были допрошены по делу в качестве свидетелей, но вскоре их статус поменяли на подозреваемых. После сбора достаточных доказательств следствие направило ходатайство в Замоскворецкий райсуд Москвы, который избрал им меру пресечения.