«Дочка» «Реновы» продаст одно из крупнейших газохранилищ в Италии

«Дочка» «Реновы» Виктора Вексельберга решила продать принадлежащую ей компанию Geogastock, узнал Forbes. Это предприятие обладает концессией на эксплуатацию крупнейшего в Италии газохранилища

Виктор Вексельберг (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Швейцарская дочерняя компания ​«Реновы» Виктора Вексельберга ​Avelar Energy Group выставила на продажу фирму Geogastock. Об этом журналу Forbes ​рассказал источник, близкий к «Ренове», и подтвердил знакомый с материалами этого предприятия сотрудник нефтегазового сектора.

Эта компания строила в итальянской коммуне Феррандина крупнейшее в стране газохранилище проектной мощностью 1 млрд куб. м. Сооружение расположено на юге Италии вдоль Транссредиземноморского газопровода​, газопровода Greenstream, а также проектируемого Трансадриатического газопровода (TAP) из Албании и Греции.

Проект был разработан группой компаний Avelar Energy. Итальянские власти одобрили его в 2009 году. Генеральный директор швейцарской «дочки» «Реновы» Игорь Ахмеров тогда оценивал общую стоимость проекта примерно в €400 млн. В 2012 году, как уточнили собеседники Forbes, Geogastock получила концессию на строительство и эксплуатацию газохранилища на 40 лет. Проект Geogastock, как утверждал ранее Ахмеров, был «направлен на реконструкцию существующих газовых скважин, модернизацию газопроводов и строительство газокомпрессорного перерабатывающего завода». По данным компании Вексельберга, в хранилище сейчас, уточняет Forbes, находится 450 млн куб. м буферного газа.

Представитель «Реновы» подтвердил РБК, что Geogastock выставлена на продажу. По его словам, цена введенных в эксплуатацию мощностей газохранилища близка к $50 млн.

Строительством подземных хранилищ газа в европейских странах из российских компаний занимается еще только «Газпром». Согласно данным на сайте компании, на правах соинвестора он имеет доступ к активной емкости газохранилищ в Германии (хранилища «Йемгум», «Катарина», «Реден» и «Этцель»), Австрии («Хайдах»), Нидерландах («Бергермеер»), Сербии («Банатский Двор») и Чехии («Дамборжице»).