Владелец сети «К-Раута» начал переговоры о ее продаже Leroy Merlin

Финский холдинг Kesko обсуждает продажу российской сети товаров для дома и ремонта «К-Раута» крупнейшему игроку на этом рынке — Leroy Merlin. Ранее финны уже отказались развивать в России розничные сети «К-Руока» и Intersport

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Финский ретейлер Kesko обсуждает продажу французской Leroy Merlin основной части магазинов «К-Раута», одной из крупных сетей в сегменте DIY (товары для дома и ремонта) в России. Об этом говорится в сообщении Kesko.

Соглашение о продаже еще не достигнуто. «Если переговоры приведут к подписанию соглашения, это будет объявлено отдельно», — подчеркивает финская компания. Если соглашение не будет достигнуто, Kesko будет по-прежнему управлять магазинами.

Компании уже договорились о продаже, знают два источника РБК, знакомых с ходом сделки.

Сейчас сеть «К-Раута» насчитывает в России 14 магазинов. В 2017 году выручка российской компании выросла, по данным компании, на 6%, до €184 млн (около 12,1 млрд руб. по среднему курсу ЦБ за прошлый год).

Leroy Merlin — крупнейший игрок на рынке товаров для дома и ремонта в России, согласно рейтингу «INFOLine-Аналитика» по итогам 2016 года. Выручка компании в России в том году достигла 186 млрд руб. — на 24% больше, чем годом ранее.

Kesko работает в России более 20 лет. В последние годы компания избавляется от активов в России и уже продала две своих сети. В 2016 году компания Kesko объявила о том, что ищет инвестора для своего продуктового ретейлера «К-Руока». Тогда российская «Лента» выкупила сеть за 11 млрд руб. В сделку вошли 11 магазинов компании в Санкт-Петербурге и его окрестностях.

Кроме того, Kesko уже продала сеть магазинов спортивных товаров Intersport в России из-за низких финансовых показателей. Компания управляла спортивным ретейлером в России только пять лет. Ее новым собственником в феврале 2016 года стала группа частных инвесторов.