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Россиянина обязали доплатить около £500 тыс. налога за дом в Лондоне

Основателя Blue Wire Capital Третьякова обязали доплатить почти £0,5 млн налога за дом в Лондоне. Он утверждал, что первый этаж, оборудованный как частный бар, можно использовать в коммерческих целях, но суд не согласился
Андрей Третьяков
Андрей Третьяков (Фото: Blue Wire Capital )

Основатель хедж-фонда Blue Wire Capital Андрей Третьяков проиграл спор с HMRC (Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании) по делу об уплате налогов на недвижимость в Лондоне, сообщает The Times.

В июне 2021 года Третьяков купил бывшую фабрику по производству бекона площадью 5 тыс. кв. м, переоборудованную в площадку для вечеринок, за £5,75 млн ($7 млн) при изначальной стоимости £6,95 млн ($8,5 млн). Предприниматель заплатил не полный налог на жилую недвижимость в размере £761 тыс. ($924 тыс.), а «смешанный» налог в размере £277 тыс. ($336 тыс.), который платят в случае, если недвижимость используется одновременно как жилое помещение и в коммерческих целях. HMRC потребовало уплатить всю сумму налога, Третьяков подал апелляцию в налоговый суд, который встал на сторону властей.

Налоговое управление обвинило предпринимателя в том, что его утверждение, что первый этаж здания, где находятся винный погреб на 900 бутылок, бильярдная и частный бар площадью 40 футов (12 кв. м), был коммерческим помещением, ложно. При этом, отмечало HMRC, в рекламных проспектах агентства недвижимости Nest Seekers International не было никаких предположений, что помещение может использоваться для бизнеса.

В то же время агентство уведомило Третьякова, что на эту недвижимость будет применяться «смешанная» налоговая ставка. Это утверждали его юристы и подтвердил судья Робин Вос. Представлявший бизнесмена в суде Патрик Кэннон отметил, что применение этой ставки соответствует правилам HMRC, поскольку первый этаж был перестроен предыдущими владельцами в 2018 году для коммерческого использования в соответствии с планировочными ограничениями.

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Кэннон сообщил суду, что прежние владельцы помещения планировали создать производство виски, чего в конечном итоге не произошло, и какое-то время управляли там бизнесом по переработке. Однако суд отклонил апелляцию Третьякова.

«Недвижимость, взятая в целом, либо использовалась в качестве жилого помещения, либо была пригодна для использования в качестве жилого помещения и, следовательно, полностью представляла собой жилую недвижимость», — говорится в вердикте.

Партнер бухгалтерской фирмы Moore Kingston Smith по налогам Джозеф Адунс подчеркнул, что в описаниях здания Nest Seekers International указала, что первый этаж здания может использоваться как «роскошное развлекательное помещение», а не коммерческая площадка, что стало решающим для вынесения судебного вердикта. «Это был важный момент, который, по мнению суда, противоречил требованию о смешанном использовании», — сказал он.

Times отмечает, что это дело стало одним из многих разбирательств о налогах на недвижимость между HMRC и богатыми налогоплательщиками. Например, в октябре 2022 года основателю бренда десертов Gü Джеймсу Авердику предписали доплатить £120 тыс. налога за загородный дом стоимостью £3 млн. HMRC отклонила его заявление о том, что общественная пешеходная дорожка на краю поместья означает, что оно предназначено для смешанного использования.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Лондон Великобритания налог на недвижимость судебная тяжба
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