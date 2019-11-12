Крым оценил свои затраты на развитие энергосистемы в 30 млрд руб.

Правительство обсуждает новые бюджетные субсидии для Крыма и Севастополя — на реконструкцию изношенных сетей, заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак. Регион оценил эти потребности в 29 млрд руб. до 2025 года

Крым и Севастополь оценили свои потребности в инвестициях для обновления сетевого комплекса в 29 млрд руб., рассказал журналистам замминистра энергетики Евгений Грабчак, передает корреспондент РБК. Минэнерго пока анализирует эту заявку на предмет завышения затрат и через две недели направит свою оценку в правительство, отметил замминистра.

По словам Грабчака, правительство поручило Минэнерго оценить размер инвестиций, которые нужны сетевому комплексу Крыма, чтобы довести его состояние до среднероссийского уровня. Речь идет о деньгах для развития распределительных сетей (низкого напряжения, соединяют конечных потребителей с магистральными линиями).

РБК направил запрос представителю профильного вице-премьера Дмитрия Козака.

Существующая федеральная целевая программа по развитию Крыма до 2022 года предполагает в основном реконструкцию магистральных сетей, на которые предполагалось потратить 8 млрд руб. Недавно Минэнерго запросило из бюджета дополнительные 13 млрд руб. — прежде всего на строительство второй транзитной линии 110 кВ, которая соединяет города Южного берега Крыма. Теперь из федерального бюджета могут выделить деньги и на строительство сетей низкого напряжения, если правительство одобрит заявку крымских властей.

За счет федерального бюджета реконструировать распределительные сети можно будет намного быстрее, чем за счет инвестпрограммы «Крымэнерго», — в течение трех-пяти лет вместо 10–15 лет, указал Грабчак.