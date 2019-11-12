Крым оценил свои затраты на развитие энергосистемы в 30 млрд руб.

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 ноября
USD ЦБ: 63,85 (-0,06) Quote, 14:07
Курс евро на 13 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-0,05) Quote, 14:07
Контракт с Поднебесной: как избежать недоразумений в бизнесе с Китаем РБК и Открытие, 18:10 Быть хорошим: важны ли для россиян честность и идейность бренда Pro, 18:04 Последствия подъема воды в Венеции. Фоторепортаж Общество, 18:02  Назарбаев предложил президентам России и Украины встретиться в степи Политика, 17:56 Сбербанк отказался подключаться к Системе быстрых платежей до конца года Технологии и медиа, 17:55 Новым финансовым директором Сбербанка станет гендиректор UC Rusal Финансы, 17:50 Екатерина Андреева удивилась зарплате Андрея Малахова Общество, 17:47 ФАС потребовала от Booking.com не запрещать отелям сдавать номера дешевле Технологии и медиа, 17:44 20-летняя гимнастка из США скончалась после падения с брусьев Спорт, 17:42 Как полностью отказаться от курения и избавиться от его вредного влияния РБК Стиль и CHN, 17:40 Крым оценил свои затраты на развитие энергосистемы в 30 млрд руб. Бизнес, 17:37 В Раде отреагировали на слова Назарбаева о встрече Путина с Зеленским Политика, 17:28 Найденный в Мойке череп оказался учебным пособием Общество, 17:27 Почитай старших: что читают русские рэперы РБК и Билайн, 17:11
Бизнес ,  
0 
Крым оценил свои затраты на развитие энергосистемы в 30 млрд руб.
Правительство обсуждает новые бюджетные субсидии для Крыма и Севастополя — на реконструкцию изношенных сетей, заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак. Регион оценил эти потребности в 29 млрд руб. до 2025 года

Крым и Севастополь оценили свои потребности в инвестициях для обновления сетевого комплекса в 29 млрд руб., рассказал журналистам замминистра энергетики Евгений Грабчак, передает корреспондент РБК. Минэнерго пока анализирует эту заявку на предмет завышения затрат и через две недели направит свою оценку в правительство, отметил замминистра.

По словам Грабчака, правительство поручило Минэнерго оценить размер инвестиций, которые нужны сетевому комплексу Крыма, чтобы довести его состояние до среднероссийского уровня. Речь идет о деньгах для развития распределительных сетей (низкого напряжения, соединяют конечных потребителей с магистральными линиями).

РБК направил запрос представителю профильного вице-премьера Дмитрия Козака.

Существующая федеральная целевая программа по развитию Крыма до 2022 года предполагает в основном реконструкцию магистральных сетей, на которые предполагалось потратить 8 млрд руб. Недавно Минэнерго запросило из бюджета дополнительные 13 млрд руб. — прежде всего на строительство второй транзитной линии 110 кВ, которая соединяет города Южного берега Крыма. Теперь из федерального бюджета могут выделить деньги и на строительство сетей низкого напряжения, если правительство одобрит заявку крымских властей.

За счет федерального бюджета реконструировать распределительные сети можно будет намного быстрее, чем за счет инвестпрограммы «Крымэнерго», — в течение трех-пяти лет вместо 10–15 лет, указал Грабчак.

По данным Минэнерго, технологические нарушения в Крыму не сильно превышают средние показатели в других регионах России. Системных серьезных аварий в регионе нет, в основном это локальные инциденты, связанные с изношенностью сетей, добавил замминистра.

Материал дополняются

Автор: Алина Фадеева
Теги: Крым, Минэнерго РФ
Материалы по теме
Свыше 5 тыс. билетов на поезда в Крым выкупили за первые сутки продаж
Общество
Зеленский назначил нового главу СБУ в Крыму
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter