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Суд арестовал главу «Пересвет-Инвеста»
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Суд арестовал главу «Пересвет-Инвеста»
Бизнес, 17:55
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Суд арестовал главу «Пересвет-Инвеста»
Олег Пронин проходит по делу о мошенничестве, связанному с хищением из банка «Пересвет». По данным СМИ, банк выделил кредит на 330 млн руб. подконтрольной Пронину компании, деньги были выведены в офшор
Олег Пронин (Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ)

Тверской суд Москвы по ходатайству МВД вынес решение​ об аресте гендиректора девелоперской группы «Пересвет-Инвест» Олега Пронина.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 12 ноября 2018 года в отношении Пронина Олега, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 11 января 2019 года», — сообщила РБК пресс-секретарь Тверского районного суда Анастасия Дзюрко.

В картотеке Мосгорсуда 12 ноября появилась карточка дела в отношении Пронина О.В., дело заведено по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой лиц или в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы.

Первой о задержании Пронина в Москве сообщила в понедельник газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники в силовых структурах.

По данным газеты, его подозревают в том, что он похитил из банка «Пересвет» 330 млн руб. — их как кредит получила компания «Атром», фактическим руководителем которой, по версии следствия, был Пронин. Эта компания входила в состав «Пересвет-Инвеста».

Выделенные «Атрому» деньги в итоге осели на счетах кипрского офшора, который также был подконтролен Пронину. Кредит банку компания не вернула, говорилось в статье.

Крупнейшего заемщика банка «Пересвет» заочно арестовали
Общество

По данным СПАРК, Пронин владеет 14-процентной долей в уставном капитале АО «Пересвет-Инвест». По итогам 2017 года выручка компании от продаж составила 1,1 млрд руб., но год она закончила с убытком на 14,5 млн руб. «Пересвет-Инвест» по состоянию на 31 декабря 2017 года владел чистыми активами на 5,5 млрд руб.

В конце октября 2016 года Центробанк объявил о введении временной администрации в банке «Пересвет» (тогда более 49% банка принадлежало РПЦ), а в апреле 2017 года решил провести санацию банка (дыру в капитале оценили более чем в 100 млрд руб.). Финансовое оздоровление банка ЦБ решил проводить с использованием bail-in, то есть в привлечением средств кредиторов банка и его акционеров.

«Пересвет-Инвест» мог быть одним из крупных заемщиков «Пересвета», писал в марте 2017 года журнал РБК: на тот момент объем невозвращенных займов группы составлял не менее 8 млрд руб.

По данным ЦИАН, с момента своего основания в 1995 году «Пересвет-Инвест» сдал 24 дома в 14 жилых комплексах в Москве, Московской и Нижегородской областях.

Авторы: Егор Губернаторов, Андрей Гатинский.
Теги: группа «Пересвет» , мошенничество
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