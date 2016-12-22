Singapore Airlines выполнила самый протяженный в мире регулярный рейс

Лайнер, который выполнял рейс Сингапур — Нью-Йорк, успешно приземлился в аэропорту Newark Liberty, завершив тем самым самый протяженный коммерческий регулярный перелет, совершенный без пересадок

Фото: Regis Duvignau / Reuters

В международном аэропорту Newark Liberty (США) приземлился пассажирский самолет компании Singapore Airlines, который совершил почти 18-часовой беспосадочный перелет из Сингапура в Нью-Йорк. Об этом сообщает CNN, корреспондент которого находился на борту лайнера.

Рейс SQ22 преодолел 16,7 тыс. км над Тихим океаном, Канадой и США за 17 часов 25 минут. По первоначальным оценкам, путешествие должно было продлиться 19 часов. Самолет вылетел из аэропорта Jewel Changi 11 октября в 23:35 по местному времени (18:35 мск) и приземлился в 05:24 по восточному времени США (EST) 12 октября (12:24 мск).

Перелет совершал пассажирский Airbus A-350-900 модификации сверхбольшой дальности Ultra Long Range (ULR). В нем 67 кресел бизнес-класса и 94 — категории эконом-премиум. Обычного экономкласса в этой версии самолета нет. Сам лайнер и обслуживание пассажиров на борту устроены так, чтобы минимизировать любой дискомфорт от почти суточного перелета. В самолете высокие потолки, большие иллюминаторы, низкий по сравнению с другими лайнерами уровень шума. Пассажирам предлагают посмотреть во время полета более 1 тыс. различных фильмов и воспользоваться интернетом. В распоряжении путешественников также меню из нескольких блюд.

Видео: РБК

Согласно данным на сайте Singapore Airlines, место в бизнес-классе на рейс 15 октября стоит от $5,7 тыс., в классе премиум — от $2,1 тыс.

До 2013 года Singapure Airlines уже совершал беспосадочные перелеты между Сингапуром и Нью-Йорком, однако вынужден был отказаться от него из-за высокой стоимости обслуживания. Вместо этого авиакомпания предложила рейс, который совершал дополнительную пересадку во Франкфурте.

Лидером по сверхдальним перелетам является рейс Гонконг — Лондон, совершенный на Boeing 777-200 в 2005 году, однако этот рейс не был регулярным. Дальность его полета составила 21,6 тыс. км, а проведенное в воздухе время — 22 часа 40 минут. Рекордсменом по регулярным рейсам до Singapore Airlines была Qatar Airlines, которая в феврале 2017 года совершила рейс из Дохи в Окленд (время в пути составило 17 часов 40 минут, протяженность полета — 14,5 тыс. км).​