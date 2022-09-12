Во Владивостоке погиб топ-менеджер Корпорации развития Дальнего Востока

Иван Печорин упал за борт катера 10 сентября недалеко от острова Русский. Его искали два дня, в итоге стало известно, что он погиб

Иван Печорин (Фото: пресс-служба АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики»)

Умер управляющий директор по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Иван Печорин, об этом сообщается на сайте корпорации.

В релизе говорится, что 12 сентября стало известно о «трагической гибели» Печорина. «Гибель Ивана — невосполнимая утрата для друзей и коллег, большая потеря для корпорации. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — добавили в КРДВ.

Как сообщила газета «Комсомольская правда. Дальний Восток» со ссылкой на администрацию Владивостока, Печорин погиб 10 сентября, после того как упал с борта катера в акватории Русского острова у мыса Игнатьева.

11 сентября местные СМИ, в том числе Primpress и VL.ru, сообщали, что в районе Владивостока ищут мужчину 1983 года рождения, который упал за борт. К тому времени спасательная операция шла почти сутки. В ней участвовали городские и краевые спасатели, МЧС и пожарные службы. Также всех выходящих в море просили следить за акваторией и в случае обнаружения человека немедленно сообщить.

Печорин принимал участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который прошел во Владивостоке с 5 по 8 сентября. На посту управляющего директора по авиационной отрасли КРДВ он в том числе занимался развитием авиационной доступности Дальнего Востока, включая поддержку пассажирских авиаперевозок, модернизацию инфраструктуры аэропортов, строительство новых взлетно-посадочных площадок. Участвовал в развитии Единой дальневосточной авиакомпании, созданной в 2021 году на базе «Авроры».

В феврале умер генеральный директор КРДВ Игорь Носов. Один из знакомых Носова рассказал РБК, что у гендиректора корпорации случился инсульт, его доставили в реанимацию, однако спасти не смогли. Еще один знакомый руководителя КРДВ уточнил, что Носову стало плохо после того, как ему на совещании сообщили об увольнении.