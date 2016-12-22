Чайка рассказал о защите французского бизнесмена от «козней» Магомедовых

Братья Магомедовы строили «козни» компании «ОТЭКО» Мишеля Литвака, которая собиралась инвестировать несколько миллиардов долларов в портовую инфраструктуру Краснодарского края, заявил генпрокурор

Юрий Чайка (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Владелец компании «ОТЭКО», французский бизнесмен Мишель Литвак обращался в прокуратуру с жалобой на действия братьев Магомедовых, и ему помогли, заявил на полях Восточного экономического форума генпрокурор Юрий Чайка. Об этом сообщает ТАСС.

По словам генпрокурора, Литвак хотел инвестировать ​в Краснодарский край несколько миллиардов долларов для развития портовой инфраструктуры. «Те же братья Магомедовы выступали за то, чтобы за счет ресурса именно государственного создавать эту инфраструктуру, и строили всякие козни этому человеку», — пояснил Чайка.

Он добавил, что решение Литвака обратиться в прокуратуру с просьбой исправить положение не было ошибкой.

ОТЭКО — один из крупнейших частных инвесторов в портовую инфраструктуру юга России. В 2016 году компания и администрация Краснодарского края подписали протокол о намерениях возвести на Тамани портово-индустриальный парк за $8 млрд. Планировалось, что «ОТЭКО» достроит все объекты парка к 2021 году.

Представитель «Суммы» отказалась от комментариев. Представитель ОТЭКО отказался от комментариев.

Общий ущерб по делу Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда оценивается в 2,5 млрд руб. Их обвиняют в хищении при строительстве стадиона «Арена Балтика», аэропорта Храброво в Калининграде и намыве участка 16 га у Крестовского острова в Санкт-Петербурге. Магомедовы находятся под арестом, в рамках уголовного дела арестованы счета и активы 36 компаний, их банковские счета и имущество. ​Магомедовы свою вину не признают. По делу проходят и другие фигуранты.