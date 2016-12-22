Правительство предложило ограничить комиссию билетных операторов

Правительство намерено искоренить билетных спекулянтов. Перекупщикам грозят штрафы до 1 млн руб., а комиссию официальных посредников предложено ограничить 10% от стоимости билета. Но лазейки остаются, предупреждают участники рынка

Фото: Егор Алеев / РИА Новости

Правительство внесло в Госдуму два законопроекта, направленных на борьбу с билетными спекулянтами. В понедельник, 10 сентября, документы были направлены в профильные думские комитеты по культуре и по государственному строительству и законодательству. «Недобросовестная нажива на продаже билетов <...> существенно дискредитирует деятельность ведущих организаций культуры», — сказано в пояснительной записке к одному из законопроектов.

Законопроекты подготовило Минкультуры, поэтому в них идет речь только о билетах на культурно-зрелищные мероприятия — концерты, спектакли, шоу, выставки и т.п., но не на спортивные состязания. В пресс-службе Минспорта заявили, что не разрабатывают подобного проекта в отношении спортивных мероприятий.

Сколько россияне тратят на концертно-зрелищные мероприятия и сколько на этом зарабатывают спекулянты?

В 2017 году в России на так называемые афишные концертно-зрелищные мероприятия (то есть без учета закрытых вечеринок и корпоративов) было продано билетов на 73 млрд руб., что на 9% больше, чем годом ранее, оценивает агентство InterMedia. Аналитики PwC со ссылкой на билетных операторов дают более скромную оценку объема рынка — 45–60 млрд руб.

На спекулянтов приходится около 4–8% всех продаж билетов, утверждает собеседник РБК на рынке развлечений. То есть ежегодно перекупщики продают билетов примерно на 3–6 млрд руб., если ориентироваться на более высокую оценку InterMedia.

Относительно небольшая доля перекупщиков обусловлена тем, что существенную наценку, «хоть 300%», можно сделать только на самые дефицитные мероприятия, которых по определению всегда немного, объясняет собеседник РБК. В пояснительной записке к одному из законопроектов приводится пример, когда установленная Большим театром максимальная цена на спектакль в 12 тыс. руб. у перекупщиков взлетает до 150 тыс. руб. Кроме того, основная часть продаж билетов приходится на регионы и малые залы, которые часто продают билеты сами, без посредников, и не представляют интереса для спекулянтов.

Что предлагает правительство?

Авторы законопроектов предлагают наказывать перекупщиков значительными штрафами. Их размер для юридических лиц составит от 700 тыс. до 1 млн руб., для должностных лиц — от 150 тыс. до 400 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — от 200 тыс. до 500 тыс. руб., для физических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

Спекулянты процветают, поскольку сейчас по закону «О защите прав потребителей» можно сдать любой купленный билет, отмечают авторы законопроектов в пояснительной записке. Театр или концертный зал обязаны вернуть 100% от стоимости билета, даже если он сдан, например, за пару часов до представления. Схема такова: спекулянты закупают билеты, продают их с наценкой, а остаток сдают в кассу, где времени на продажу билетов практически не остается. Правительство предлагает организациям культуры и билетным операторам самим устанавливать правила возврата билетов.

Если мероприятие отменено, заменено или перенесено, то возместить стоимость билета организатор или оператор будет по-прежнему обязан, а в случае отказа это сделать продавцу грозит штраф до 500 тыс. руб.

В законопроекте также говорится о том, что Минкультуры должно будет утвердить определенную форму с реквизитами и «элементами оформления», которой должны будут соответствовать все билеты. Вносить исправления в билеты будет запрещено.

Какова будет роль билетных операторов?

В законопроекте уточняется, что продавать билеты могут или учреждения культуры, или уполномоченные ими компании — те самые билетные операторы («Кассир.ру», Ticketland, Ponominalu, Parter и пр.). Иными словами, билетные операторы остаются.

Однако предлагается законодательно ограничить размер комиссии: плата за сопутствующие услуги, в том числе доставку, не должна будет превышать 10% от стоимости билета.

Насколько эффективны предложенные меры?

С одной стороны, закон обелит рынок, отчего выиграют и потребители, и билетные операторы, поскольку сейчас спекулянты действуют безнаказанно, с другой — предложенные меры не решат проблему полностью, считают опрошенные РБК участники рынка.

Заявленные меры уже были опробованы на практике, утверждает экс-директор по билетной программе оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Перлин. «Для сочинской Олимпиады был разработан специальный порядок распространения билетов, который во многом повторяет этот законопроект, потом был реализован аналогичный комплекс законодательных мер для ЧМ-2018», — констатирует Перлин. Впрочем, несмотря на усилия организаторов ЧМ-2018, билеты на матчи, пусть и в небольшом количестве, все равно попадали к спекулянтам.

«Лазеек в законопроектах полно, потому что спекуляция часто осуществляется с участием людей изнутри условного театра, — сетует гендиректор сервиса Ticketland Виталий Виноградов. — И все запреты элементарно обходятся: просто вы как бы покупаете не билет, а место в очереди в кассе, куда вас приведет специальный человек. И в результате, я уверен, самые дефицитные билеты так и не появятся ни на официальных сайтах, ни в кассах театра».

Корень проблемы, по его словам, в том, что устанавливаемые сейчас организациями культуры цены не зависят от спроса. Если есть желающие купить билет в Большой театр за 150 тыс. руб., то зачем ограничивать цены 12 тыс. руб.? Виноградов считает, что проблему могло бы решить, например, динамическое ценообразование (по такому принципу формируется цена, например, на авиабилеты), а при продаже билетов на вторичном рынке можно было бы задействовать технологию блокчейна.

Насколько оправданна комиссия посредника в 10%?

«Жесткий лимит комиссии» может не пойти рынку на пользу, считает владелец юридической компании «Катков и партнеры» Павел Катков. «По сути, это регулирование цен федеральным законом. Если, например, рыночная ситуация поменяется и билетный оператор решит увеличить комиссию, скажем, до 15%, законопроект ему этого сделать не даст», — отмечает юрист.

Средняя величина сервисного сбора на рынке составляет, по словам Перлина, как раз около 10%. Но некоторые бизнес-модели предполагают и более высокую комиссию, например если компания предлагает срочную доставку. «Потребитель сам выбирает, что ему важнее: кому-то цена, кому-то, например, скорость или уровень сервиса. Это сложившийся рыночный механизм, и на данном этапе я не вижу смысла его корректировать и искусственно регулировать маржу операторов», — заключает эксперт.

Некоторые билеты продают с нулевым сервисным сбором, но на отдельные мероприятия действует повышенная комиссия, уточняют в Ticketland. «Это супердефицитные билеты, например в Цирк Никулина или Большой театр, — рассказывает Виноградов. — Это представления, где мы сильно заранее выкупили билеты на сотни миллионов рублей, чтобы предоставить нашим клиентам такую услугу. В таких разовых историях сервисный сбор у нас доходит до 20%. Но если регулятор скажет, что только 10%, то мы будем жить и с 10%».