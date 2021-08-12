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ВЭБ выставил на торги недостроенный цементный завод за ₽27,5 млрд

На продажу выставлены активы недостроенного цементного завода в Калужской области за ₽27,5 млрд. Проект кредитовал ВЭБ, а владельцем предприятия была Надежда Бажанова, чей сын обвиняется в хищении ₽2 млрд из банка «Мастер-Капитал»
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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Конкурсный управляющий компании «Калужский цементный завод» выставил на публичные торги имущественный комплекс, представляющий собой недостроенный завод по производству цемента, находящийся в залоге ВЭБ.РФ. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации. Начальная цена установлена в размере 27,5 млрд руб. 

В состав имущественного комплекса входят земельные участки, объекты технической инфраструктуры, а также движимое и недвижимое имущество. Минимальная цена, по которой можно подать заявку на покупку актива, — 17,9 млрд руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 18 сентября.

Реализация имущества проходит в рамках процедуры банкротства должника, а также ряда поручителей и залогодателей по кредиту ВЭБа, предоставленному в 2011 году, отмечается в сообщении.

Калужский цементный завод с 2009 года принадлежит компании «Мастер», бенефициаром которой является Master Group AG Надежды Бажановой (зарегистрирована на Британских Виргинских островах). Это известно из данных ЦБ, так как «Мастеру» также принадлежал банк «Мастер-Капитал» (кредитные организации обязаны раскрывать Банку России своих конечных бенефициаров). Гендиректором «Мастера» был сын Бажановой Феликс Бажанов, который является фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст.159 УК РФ) по подозрению о хищении из банка 2 млрд руб., писал «Коммерсантъ». Бажанов уехал из России и находится в международном розыске.

На заводе должно было быть создано производство мощностью 3,5 млн т цемента в год. Предприятие планировалось ввести в эксплуатацию еще во второй половине 2015 года, но проект был заморожен, а в 2018 году — признан банкротом. ВЭБ предъявил к нему требования на 35,1 млрд руб., а его «дочка» «ВЭБ Инжиниринг» — еще на 1,2 млрд руб.

«Для экономики Калужской области важно, чтобы проект получил новое развитие. <...> Заложенный в проект метод сухого производства цемента — это наиболее современная технология, которая позволяет экономить энергоресурсы и повышает производительность», — заявил управляющий директор блока по управлению проектами в сфере недвижимости и работе с активами ВЭБа Александр Иванов (его слова приводятся в сообщении госкорпорации).

«Сбер» нашел покупателя для крупнейшего производителя цемента в России
Бизнес
Фото:smikom.ru

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По его словам, приобретение имущественного комплекса профильным инвестором позволит достроить завод и запустить производство. Представитель крупнейшего в России производителя цемента «Евроцемент» (владеет 16 заводами в европейской части страны — мощность 13 из них составляет 45,9 млн т в год, еще три завода законсервированы) отказался от комментариев. РБК направил запрос его главному конкуренту — «Газметаллпроекту» (владеет двумя цементными заводами в Краснодарском крае общей мощностью 8,1 млн т).

В последние годы на рынке цемента наблюдается существенный избыток мощностей. Например, действующие заводы «Евроцемента» в 2019 году были загружены лишь на 36% (они произвели 16,5 млн т цемента при неиспользованных мощностях на 29,1 млн т), а заводы других компаний — на 63% (произвели 41,1 млн т при дополнительных мощностях в 23,8 млн т). Однако с 2019 года потребление увеличилось на 7,8%, до 58 млн т, говорилось в презентации для покупателей «Евроцемента», который был продан в апреле 2021 года за 161 млрд руб. компании «Смиком» Павла Езубова. К 2025 году потребление цемента может вырасти до 69–75 млн т, обещала компания.

Авторы
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Павел Казарновский Павел Казарновский
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