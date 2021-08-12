ВЭБ выставил на торги недостроенный цементный завод за ₽27,5 млрд
Конкурсный управляющий компании «Калужский цементный завод» выставил на публичные торги имущественный комплекс, представляющий собой недостроенный завод по производству цемента, находящийся в залоге ВЭБ.РФ. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации. Начальная цена установлена в размере 27,5 млрд руб.
В состав имущественного комплекса входят земельные участки, объекты технической инфраструктуры, а также движимое и недвижимое имущество. Минимальная цена, по которой можно подать заявку на покупку актива, — 17,9 млрд руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 18 сентября.
Реализация имущества проходит в рамках процедуры банкротства должника, а также ряда поручителей и залогодателей по кредиту ВЭБа, предоставленному в 2011 году, отмечается в сообщении.
Калужский цементный завод с 2009 года принадлежит компании «Мастер», бенефициаром которой является Master Group AG Надежды Бажановой (зарегистрирована на Британских Виргинских островах). Это известно из данных ЦБ, так как «Мастеру» также принадлежал банк «Мастер-Капитал» (кредитные организации обязаны раскрывать Банку России своих конечных бенефициаров). Гендиректором «Мастера» был сын Бажановой Феликс Бажанов, который является фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст.159 УК РФ) по подозрению о хищении из банка 2 млрд руб., писал «Коммерсантъ». Бажанов уехал из России и находится в международном розыске.
На заводе должно было быть создано производство мощностью 3,5 млн т цемента в год. Предприятие планировалось ввести в эксплуатацию еще во второй половине 2015 года, но проект был заморожен, а в 2018 году — признан банкротом. ВЭБ предъявил к нему требования на 35,1 млрд руб., а его «дочка» «ВЭБ Инжиниринг» — еще на 1,2 млрд руб.