Глава «Росгеологии» предложил удвоить госфинансирование ее контрактов

Новая стратегии «Росгеологии» предполагает удвоение выручки и госфинансирования компании минимум вдвое до 2025 года. Компания также должна увеличить долю зарубежного бизнеса до 30% выручки, сказал ее гендиректор Сергей Горьков

Сергей Горьков (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

«Росгеология» намерена увеличить выручку вдвое за пять лет, причем 30% в ней должно приходиться на зарубежные контракты. Об этом заявил РБК генеральный директор компании Сергей Горьков, возглавивший ее в апреле. Такие цели прописаны в проекте стратегии развития «Росгеологии» до 2025 года, которую планируется утвердить осенью.

В 2018 году выручка «Росгеологии» составила 28 млрд руб., при выполнении целевого показателя к 2025 году она должна вырасти до 56 млрд руб. Доля зарубежных проектов в выручке компании, по словам Горькова, сейчас составляет 8%. «Пока мы планируем, что выручка может удвоиться. Но я не ставлю задачу по увеличению общего показателя выручки. Я ставлю цели о достижении выручки по рынкам, а как потом она сложится, это уже второй вопрос: важна же эффективность, а не просто объем», — пояснил он РБК.

Горьков отметил, что рост доли зарубежных контрактов запланирован за счет освоения рынков стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Ставку планируется сделать на два основных сегмента: морские сейсморазведочные работы на мелководье и оцифровку массивов данных «Зарубежгеологии», собранных еще в советские времена в странах Африки и Азии.

«На африканском континенте и в ряде стран Азии зачастую не было своих геологических служб. В результате разных конфликтов за последние 30 лет была утеряна геологическая информация, а у нас она сохранилась. Понятно, что надо провести интерпретацию, анализ и, таким образом, сделать из этого продукт, чем мы сейчас активно и занимаемся. Это касается не только геологоразведки нефти, газа и твердых полезных ископаемых», — сказал глава «Росгеологии».

Компания также делает ставку на работы в регионе Персидского залива, в том числе в Саудовской Аравии. «Росгеология» уже работает над проектами по геологоразведке в Азербайджане, Индонезии и Бахрейне.