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Бизнес ,  
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Ространснадзор предупредил Пулково из-за платы за хранение забытых вещей

Фото: Sven Hoppe / DPA / ТАСС
Фото: Sven Hoppe / DPA / ТАСС

Ространснадзор впервые вынес предостережение аэропорту — петербургскому Пулково — за попытку взимать плату с авиакомпаний за хранение вещей пассажиров, забытых на борту. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Ространснадзора Алина Ермолинская.

«ООО «Воздушные ворота Северной Столицы» (управляющая компания аэропорта Пулково. — РБК) было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. В настоящее время предостережение находится на рассмотрении», — сказала она.

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Аэропорт Пулково

Как рассказали РБК в Ространснадзоре, Пулково выставлял счет авиакомпаниям за забытые на борту самолета вещи и ручную кладь из-за неверного толкования закона.

Ведомство выявило нарушение ст. 64, 106 Воздушного кодекса, п. 150 и 152 Общих правил воздушных перевозок, п. 4.1.1 приказа Минтранса России «Об аэронавигационных и аэропортовых сборах, тарифах за обслуживание воздушных судов в аэропортах и воздушном пространстве Российской Федерации».

Согласно федеральным авиационным правилам, ручная кладь и личные вещи, забытые на борту, должны храниться в аэропорту полгода, затем их утилизируют. Кто должен платить за это, не регламентировано.

Как пишет газета «Коммерсантъ», одно место хранения в Пулково стоит 45 руб. в сутки (плюс 223 руб. за оформление). В некоторых аэропортах эта услуга тарифицируется как ответственное хранение (200–700 руб. в сутки). Как заявили изданию в «Уральских авиалиниях», учитывая количество забытых вещей, получается значительная сумма.

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В «Аэрофлоте» заявили, что ежедневно передают на хранение несколько десятков забытых на борту вещей и стараются держать их в помещениях своих представительств. В своем хабе Шереметьево «Аэрофлот» за это не платит.

Теги
Ространснадзор Пулково новости российские авиакомпании Минтранс
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