Китайский миллиардер решил купить российского производителя дрелей

Корпорация Positec миллиардера Дон Гао может выкупить бренд производителя электроинструментов «Интерскол». Возможность инвестировать в проект, судьбой которого был озадачен даже помощник президента Андрей Белоусов, изучает и РФПИ

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Производитель электроинструментов АО «Интерскол» сейчас проходит процедуру банкротства. Общая сумма задолженности составляет более 6 млрд руб.: почти 1,18 млрд руб. предприятие должно Сбербанку, 1,8 млрд руб. — ЮниКредит Банку, 2,8 млрд руб. — ВТБ и 505 млн руб — Фонду развития промышленности (ФРП), следует из судебных материалов.

Как рассказали РБК три источника, близких к «Интерсколу», на активы предприятия нашелся претендент — бренд заинтересовал китайскую корпорацию Positec. Сделка может быть организована через выкуп у структур Сбербанка прав требований к компании (товарный знак является залогом по кредиту, указано в базе СПАРК).

Есть и другой интересант. Как сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга, «Интерскол» проводит «работу с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по согласованию реализации необходимых инвестиционных мероприятий с банками-кредиторами». В министерстве считают, что «банкротство такого крупного игрока на рынке электроинструмента может привести к ослаблению позиций отечественных производителей на востребованном рынке электроинструмента».

Представители РФПИ и Сбербанка отказались от комментариев. Источник РБК в РФПИ, знакомый с ситуацией вокруг «Интерскола», говорит, что «участие иностранных соинвесторов РФПИ в процессе финансового оздоровления предприятия маловероятно», а без партнеров фонд вкладываться в актив не может, такова его инвестиционная стратегия. В Positec, «Интерсколе» и ЮниКредит Банке не ответили на запросы. ВТБ, по словам его представителя, не располагает информацией об условиях готовящейся сделки, в связи с этим банк считает любые комментарии преждевременными. Связаться с владельцами предприятия не удалось.

По данным Ассоциации торговых компаний и производителей электроинструмента и средств малой механизации, по итогам 2018 года на «Интерскол» приходится около 10% российского рынка электроинструментов в натуральном выражении, что позволяет считать предприятие крупнейшим игроком на этом рынке. Всего в прошлом году, по оценке ассоциации, было продано примерно 15,1 млн электроинструментов. «Интерскол» можно назвать самым популярным российским брендом электроинструментов, соглашается гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Он отмечает, что «Интерскол» конкурирует преимущественно с иностранными компаниями: Makita, Stihl, Bosch, Stanley Black & Decker и др.