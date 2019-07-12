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Китайский миллиардер решил купить российского производителя дрелей
Корпорация Positec миллиардера Дон Гао может выкупить бренд производителя электроинструментов «Интерскол». Возможность инвестировать в проект, судьбой которого был озадачен даже помощник президента Андрей Белоусов, изучает и РФПИ
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Производитель электроинструментов АО «Интерскол» сейчас проходит процедуру банкротства. Общая сумма задолженности составляет более 6 млрд руб.: почти 1,18 млрд руб. предприятие должно Сбербанку, 1,8 млрд руб. — ЮниКредит Банку, 2,8 млрд руб. — ВТБ и 505 млн руб — Фонду развития промышленности (ФРП), следует из судебных материалов.

Как рассказали РБК три источника, близких к «Интерсколу», на активы предприятия нашелся претендент — бренд заинтересовал китайскую корпорацию Positec. Сделка может быть организована через выкуп у структур Сбербанка прав требований к компании (товарный знак является залогом по кредиту, указано в базе СПАРК).

Есть и другой интересант. Как сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга, «Интерскол» проводит «работу с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по согласованию реализации необходимых инвестиционных мероприятий с банками-кредиторами». В министерстве считают, что «банкротство такого крупного игрока на рынке электроинструмента может привести к ослаблению позиций отечественных производителей на востребованном рынке электроинструмента».

Представители РФПИ и Сбербанка отказались от комментариев. Источник РБК в РФПИ, знакомый с ситуацией вокруг «Интерскола», говорит, что «участие иностранных соинвесторов РФПИ в процессе финансового оздоровления предприятия маловероятно», а без партнеров фонд вкладываться в актив не может, такова его инвестиционная стратегия. В Positec, «Интерсколе» и ЮниКредит Банке не ответили на запросы. ВТБ, по словам его представителя, не располагает информацией об условиях готовящейся сделки, в связи с этим банк считает любые комментарии преждевременными. Связаться с владельцами предприятия не удалось.

По данным Ассоциации торговых компаний и производителей электроинструмента и средств малой механизации, по итогам 2018 года на «Интерскол» приходится около 10% российского рынка электроинструментов в натуральном выражении, что позволяет считать предприятие крупнейшим игроком на этом рынке. Всего в прошлом году, по оценке ассоциации, было продано примерно 15,1 млн электроинструментов. «Интерскол» можно назвать самым популярным российским брендом электроинструментов, соглашается гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Он отмечает, что «Интерскол» конкурирует преимущественно с иностранными компаниями: Makita, Stihl, Bosch, Stanley Black & Decker и др.

Участие в судьбе завода принимали министр промышленности Денис Мантуров и помощник президента Андрей Белоусов. В декабре они обратились к Владимиру Путину с двумя вариантами спасения предприятия, утверждает один из источников РБК. По его словам, первый вариант был инициирован консорциумом американской Stanley Black & Decker и А1, инвестиционного подразделения «Альфа-Групп»: партнеры предлагали выкупить бренд «Интерскол» за $45 млн и погасить долги перед Сбербанком и ФРП.

Мировой лидер в области производства электроинструментов Stanley Black & Decker действительно выразил намерение не только купить товарный знак, но и развивать его, тем самым сохранив известный в России бренд и частично рабочие места, подтвердил РБК управляющий партнер А1 Андрей Елинсон. Он говорит, что поскольку товарный знак был в залоге, а компания «Интерскол» — в одном шаге от банкротства, американцы обратились к А1 с просьбой о помощи. Как уточнил Елинсон, А1 предложила собственникам, кредиторам и покупателям выступить в роли организатора этой сделки и готова была осуществить полную реструктуризацию бизнеса, но акционеры «Интерскола» рассчитывали на господдержку и отказались. О дальнейшей судьбе этого актива А1 ничего неизвестно, заключил Елинсон.

В самой Stanley Black & Decker в ответ на запрос РБК сообщили, что не комментируют рыночные слухи.

Второй вариант спасения предусматривал, что помощь предприятию окажет госкорпорация «ВЭБ.РФ». Чиновники считали приоритетным, утверждает источник РБК, именно этот вариант. Но ВЭБ.РФ от участия в проекте отказалась. В пресс-службе госкорпорации сообщили, что в ВЭБ.РФ антикризисный план помощи «Интерсколу» не поступал.

Почему иностранных инвесторов так привлекает российский производитель дрелей — в материале «РБК Pro».

Автор: Ольга Дубравицкая
При участии: Ирина Парфентьева
Теги: Китай
РБК
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