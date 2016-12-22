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Тимченко перевел 19% НОВАТЭКа на новую компанию
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Тимченко перевел 19% НОВАТЭКа на новую компанию
Бизнес, 12:52
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Тимченко перевел 19% НОВАТЭКа на новую компанию
Один из крупнейших совладельцев НОВАТЭКа Геннадий Тимченко перевел 19,16% компании на новую структуру — ООО «Эна Инвест». При этом общий пакет бизнесмена в НОВАТЭКе не изменился — ему по-прежнему принадлежит 23,49%
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Геннадий Тимченко перевел большую часть пакета НОВАТЭКа — 19,16% — с холдинга «Волга Груп» (управляет активами бизнесмена) на недавно созданную компанию ООО «Эна Инвест», следует из сообщения газовой компании.

Но общая доля Тимченко в НОВАТЭКе не изменилась — ему по-прежнему принадлежит 23,49% (из них 4,33% осталось на «Волга Груп»), подчеркивает НОВАТЭК.

«Эна» приобрела 19,16% газовой компании у «Волга Груп» 5 июля за 464,84 млрд руб., исходя из оценки одной бумаги в 798,9 руб., говорится в сообщении НОВАТЭКа. На закрытии торгов на Московской бирже накануне заключения сделки, 4 июля, акции компании торговались по 874,7 руб. за штуку, а этот пакет стоил 508,94 млрд руб.

Согласно данным СПАРК «Эна Инвест», зарегистрированная в Москве, была создана в ноябре 2017 года, ее единственным владельцем является Тимченко. В регистрационных данных указано, что эта компания относится к «хозяйственным обществам и товариществам с участием иностранных юридических и (или) физических лиц, а также лиц без гражданства». По данным Росстата, она принадлежит гражданину Швейцарии — у Тимченко, помимо российского гражданства,​ есть паспорта Швейцарии и Финляндии.

Представитель «Волга Груп» ранее говорил «Интерфаксу», что «Эна Инвест» «учреждена для решения проектных задач «Волга Груп» и акционера». На вопросы РБК он пока не ответил.

Переоформление части акций НОВАТЭКа на «Эна Инвест» может быть связано с формирования отдельного актива для привлечения финансирования, предполагает партнер Paragon Advice Александр Захаров. «Либо это начало стратегии по подготовке инструмента по наследованию имущества и сохранению бизнеса в будущем», — добавляет он.

В январе 2017 года стало известно, что «Волга Груп» высвободила из-под залога 9,13% НОВАТЭКа. ​Бумаги находились под залогом «в финансовых учреждениях» с конца 2015 года, пояснял тогда РБК представитель холдинговой компании. Размер кредита и другие детали он не уточнял, отметив лишь, что консолидированная доля Тимченко и «Волга Груп» в НОВАТЭКе не изменилась. В феврале 2017 года Тимченко вышел из числа прямых акционеров НОВАТЭКа, передав свой пакет «Волга  Груп».​

Автор: Тимофей Дзядко.
Теги: НОВАТЭК
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