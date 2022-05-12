Минфин раскритиковал законопроект о срыве контрактов из-за санкций
Минфин и Минэкономразвития раскритиковали законопроект, который разрешает не исполнять обязательства по контрактам, если это становится невозможным из-за введения санкций, сообщают «Ведомости» со ссылкой на комментарии ведомств к документу.
Инициатива принадлежит главе комитета Госдумы по госстроительству Павлу Крашенинникову, он внес законопроект в нижнюю палату парламента 22 марта. Документ предполагает внесение поправок в Гражданский кодекс. В соответствии с ними, если исполнение обязательств по контракту становится «объективно невозможным» в условиях введения санкций, то такие обязательства прекращаются полностью или частично.
При этом лица, не исполнившие обязательства, не будут нести ответственность, если докажут, что исполнение обязательств было «объективно временно невозможно» из-за санкций.
Законопроект устанавливает также послабления в части проведения обеспечительных платежей и возврата займов.
В пояснительной записке говорится, что из-за западных санкций многие российские компании вынуждены приостановить исполнение ранее заключенных договоров. Кроме того, иностранные поставщики отказывают в поставках товаров, которые не производятся на территории России «и носят уникальный характер». Помимо этого, возникают проблемы с исполнением денежных обязательств из-за санкций в отношении российских банков, невозможности распоряжаться деньгами, находящимися за пределами России, и других условий, указывает автор законопроекта.
Минфин направил в Минюст отрицательное заключение на законопроект, пишут «Ведомости». В министерстве указали, что категории «объективно» и «окончательно невозможно» носят неопределенный и оценочный характер. Там опасаются, что это приведет к злоупотреблению правом и нарушению стабильности гражданского оборота.
Кроме того, указывают в Минфине, поправки дают возможность компаниям не исполнять обязательства не только перед зарубежными заказчиками, но и перед российскими, в том числе при исполнении гособоронзаказа.
Минэкономразвития в свою очередь в комментариях к законопроекту указало, что необходимо обеспечить соблюдение баланса интересов участников и стабильность гражданского оборота.
Что касается правительства, то там пока не пришли к единому мнению относительно законопроекта, сообщает газета со ссылкой на источник, близкий к кабмину. По его данным, первый вице-премьер Андрей Белоусов в целом поддерживает инициативу, однако в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко есть замечания.
По данным собеседника «Ведомостей», если в правительстве не выработают единую позицию, документ может «зависнуть» в Госдуме. При этом он подчеркнул, что «базовым сценарием» все же является подготовка позиции правительства по законопроекту.
В Минюсте сообщили, что получили позиции заинтересованных органов власти, в том числе Минюста и Минэкономразвития, их учли при подготовке отзыва.
Крашенинников считает, что поправки не создают риски, связанные с неисполнением госконтрактов. Он указал на то, что, согласно законопроекту, вопросы неисполнения контрактов из-за санкций будут решаться в судебном порядке.
По его словам, до получения отзыва правительства на законопроект поправки не будут выноситься на первое чтение.
Торгово-промышленная палата (ТПП) поддержала инициативу депутата. Вице-президент ТПП Елена Дыбова напомнила, что Минфин объявил пандемию COVID-19 форс-мажором, в том числе разрешив продлять сроки исполнения контрактов или расторгать их Дыбова указала, что форс-мажор — это не полное освобождение от обязательств, а основание для снятия штрафных санкций, после чего стороны начинают переговоры.
В середине марта правительство уже предоставило компаниям послабления в части исполнения контрактов из-за введения санкций. Белоусов подписал директивы, предписывающие крупнейшим госкомпаниям не штрафовать поставщиков и подрядчиков при нарушении условий контрактов, если они были допущены из-за санкций. Директивы касались компаний из специального перечня, утвержденного правительством в 2003 году. В него входят 39 компаний, включая «Аэрофлот», ВТБ, РЖД, «Роснефть», «Почту России».