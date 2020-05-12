Следствие по делу Босова проверит две версии гибели бизнесмена

Следствие по делу смерти Дмитрия Босова проверит две версии — самоубийство и неосторожное обращение с оружием. По данным источников РБК, версия убийства не рассматривается

Дмитрий Босов (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

У следствия есть две версии причин смерти миллиардера Дмитрия Босова — самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Версия убийства не рассматривается. Об этом РБК рассказали знакомый бизнесмена и источник в правоохранительных органах.

Следствие не исключает, что Босов, которому было 52 года, погиб в результате неосторожного обращения с оружием, рассказал РБК источник, знакомый с ходом расследования. По его словам, следователь опросил ближнее окружение бизнесмена и выяснил, что Босов периодически нарушал правила обращения с оружием. «Некоторое время назад из пистолета, который был обнаружен рядом с телом, был сделан случайный выстрел, тогда, к счастью, никто не пострадал», — рассказал источник. Следователь также допросил охранников и изучил видео с камер наружного наблюдения, добавил собеседник.

6 мая тело бизнесмена обнаружили его вдова Катерина и охранник на территории домовладения в селе Усово. Рядом с телом мужчины лежал пистолет Glock 19 gen 4. Первоначальной версией его гибели было самоубийство. Источник, близкий к одной из компаний Босова, сообщал РБК, что с начала 2020 года он начал переводить все активы на себя и увольнять сотрудников и «был на взводе».

В апреле у него произошел конфликт с бизнес-партнером Александром Исаевым: Босов уволил его из компании, и Исаев лишился 50% в их совместном бизнесе — компании «ВостокУголь». При этом в качестве причин увольнения и расторжения взаимоотношений с партнером назывались «вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных ему участках работ, распространение недостоверной информации». После этого Исаев подал к компании Босова иск о защите деловой репутации.