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Следствие по делу Босова проверит две версии гибели бизнесмена

Следствие по делу смерти Дмитрия Босова проверит две версии — самоубийство и неосторожное обращение с оружием. По данным источников РБК, версия убийства не рассматривается
Дмитрий Босов
Дмитрий Босов (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

У следствия есть две версии причин смерти миллиардера Дмитрия Босова — самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Версия убийства не рассматривается. Об этом РБК рассказали знакомый бизнесмена и источник в правоохранительных органах.

Следствие не исключает, что Босов, которому было 52 года, погиб в результате неосторожного обращения с оружием, рассказал РБК источник, знакомый с ходом расследования. По его словам, следователь опросил ближнее окружение бизнесмена и выяснил, что Босов периодически нарушал правила обращения с оружием. «Некоторое время назад из пистолета, который был обнаружен рядом с телом, был сделан случайный выстрел, тогда, к счастью, никто не пострадал», — рассказал источник. Следователь также допросил охранников и изучил видео с камер наружного наблюдения, добавил собеседник.

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Общество
Дмитрий Босов

6 мая тело бизнесмена обнаружили его вдова Катерина и охранник на территории домовладения в селе Усово. Рядом с телом мужчины лежал пистолет Glock 19 gen 4. Первоначальной версией его гибели было самоубийство. Источник, близкий к одной из компаний Босова, сообщал РБК, что с начала 2020 года он начал переводить все активы на себя и увольнять сотрудников и «был на взводе».

В апреле у него произошел конфликт с бизнес-партнером Александром Исаевым: Босов уволил его из компании, и Исаев лишился 50% в их совместном бизнесе — компании «ВостокУголь». При этом в качестве причин увольнения и расторжения взаимоотношений с партнером назывались «вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных ему участках работ, распространение недостоверной информации». После этого Исаев подал к компании Босова иск о защите деловой репутации.

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Бизнес
Дмитрий Босов

О поведении Босова в последние часы жизни сообщало и издание Baza со ссылкой на следователей. По данным издания, в два часа ночи 6 мая Босов связался с одним из управляющих своим домом и поинтересовался самочувствием и ходом личных дел у персонала. «Через час Босов снова ему позвонил, чтобы узнать, где лежат коньки. Кататься он, правда, тут же передумал и спросил, нагрета ли баня. Но и от бани он в итоге тоже отказался. Больше на связь Босов не выходил», — сообщает Baza. В разговоре с правоохранителями, по данным издания, сотрудники сообщили, что у бизнесмена бывали резкие перемены настроения — от эйфории до депрессивного состояния. Прощальной записки он не оставил.

Как сообщил РБК представитель группы «Сибантрацит», Босова похоронили на Троекуровском кладбище в минувшее воскресенье, 10 мая.

Журнал Forbes в апреле 2020 года оценил состояние Босова в $1,1 млрд, он занял 86-е место среди богатейших россиян. Он основной владелец группы «Аллтек», контролирующей «Сибантрацит», крупнейший в мире экспортер антрацита и главный производитель металлургического угля в России. По словам одного из знакомых Босова, активы бизнесмена теперь перейдут его вдове и партнерам. Но в базе СПАРК изменений во владении «Аллтеком» по состоянию на вторник, 12 мая, нет.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Дмитрий Серков
Теги: Дмитрий Босов
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Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
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Дмитрий Босов: от вагонов с горчичниками до угольной империи в Арктике
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Миллиардера Дмитрия Босова похоронили на Троекуровском кладбище
Бизнес
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