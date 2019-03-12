Продажи БАДов через аптеки в России впервые снизились с 2010 года

Впервые с 2010 года продажи БАДов через аптеки снизились — как в деньгах, так в проданных упаковках. Основные причины — снижение доходов населения и переток в другие каналы продаж, в частности, в интернет-магазины

Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

По итогам 2018 года, объем продаж биологически активных добавок (БАД) в России в аптечной рознице составил 53,4 млрд руб. или 326 млн упаковок, следует из данных ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России DSM Group (есть в распоряжении РБК). По сравнению с 2017 годом продажи снизились на 0,6% в денежном выражении и на 8,4% в упаковках. Таким образом, отрицательная динамика в годовых продажах БАДов — это первый случай с 2010 года, когда по сравнению с 2009-ом снижение было отрицательным на уровне 0,3% в годовом выражении.

Как отмечают в DSM Group на продажи БАДов в 2018 году повлияло, прежде всего, снижение доходов россиян, а также пристальное внимание проверяющих органов к некоторым группам БАД, что привело к изменению структуры потребления. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк пояснил РБК, что именно на БАДах покупатели начинают экономить при нехватке денежных средств в первую очередь, поскольку они не являются необходимостью, как лекарственные препараты и их отмена, как правило, не наносит вреда здоровью. ​Другой причиной стали проверки надзорными органами отдельных категорий БАДов, в частности, БАДов от эректильной дисфункции — третьей по объему категории, занимающей более 11% всего рынка, напоминает он. За год объем продаж таких добавок сократился в денежном выражении на 3%, что может быть связано, в том числе, с проверками Росздравнадзора, выявившими в их составе тех же веществ, что и в лекарственных препаратах, напомнил эксперт.​

По словам исполнительного директора СРО «Союз производителей БАД к пище» Александра Жесткова, с 2017 по 2018 год несмотря на экономическую ситуацию в стране на российском рынке происходило довольно значительное перераспределение в пользу дорогих БАД. Хорошо заметен рост дорогого сегмента с 2017 года, как в рублях, так и в упаковках, отметил он, и, при этом, очень сильное сокращение дешевого — в особенности по итогам 2018 года. Это подтверждают и данные DSM Group — по расчетам аналитиков, категория БАДов по цене от 500 рублей была единственной, которая показала прирост объема реализации — рост составил 11,9% в рублях и 10% в упаковках по сравнению с 2017-ым. Как поясняет Жестков, происходит не сокращение потребления БАД, а изменение «портрета» потребителя добавок — ими стало интересоваться молодое платежеспособное население.