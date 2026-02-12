 Перейти к основному контенту
0

Reuters узнал об обысках в итальянском офисе Amazon

Reuters: налоговая полиция Италии провела обыски в офисе Amazon в Милане
Налоговая полиция Италии пришла с обысками в Amazon. Компанию проверяют по обвинениям в уклонении от уплаты налогов. Amazon подписала налоговое соглашение с Италией в 2024 году, но офисы в Милане у компании были еще в 2012 году
Amazon AMZN $204,08 -1,39% Купить
Фото: Tada Images / Shutterstock
Фото: Tada Images / Shutterstock

Итальянская налоговая полиция провела обыски в миланском офисе Amazon в рамках расследования об уклонении от уплаты налогов, сообщил Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с обстоятельствами дела.

Полицейские также провели обыски в домах семи менеджеров Amazon и местном офисе аудиторской группы KPMG. Расследование призвано выявить, была ли у американской корпорации в период с 2019 по 2024 год постоянная штаб-квартира в Италии. Если это подтвердится, Amazon должна была заплатить куда больше налоговых отчислений в итальянский бюджет.

Прокуратура Милана начала расследование в отношении зарегистрированной в Люксембурге компании Amazon EU Sarl и ее директора Барбары Скарафии по подозрению в сокрытии доходов, как следует из ордера на обыск, с которым ознакомился Reuters.

Amazon и KPMG не прокомментировали сообщения об обысках.

Согласно ордеру, Amazon имела постоянное представительство в Италии еще до августа 2024 года. В это время, как отмечается в документе, компания не уплачивала налоги в Италии в полном объеме. Лишь в августе 2024 года она заключила соглашение с итальянской налоговой службой.

По данным источников Reuters, налоговая полиция изъяла компьютеры и другие устройства, включая жесткие диски с электронными письмами сотрудников. Внутренняя переписка в системах Amazon удаляется каждые три месяца.

Офисы Amazon в Милане были открыты еще в сентябре 2012 года, указано на сайте компании. «С момента открытия в 2012 году миланский офис создал более 250 постоянных рабочих мест и продолжает расти. Сотрудники офиса поддерживают различные направления бизнеса Amazon. В офисе работают специалисты и менеджеры», — говорится на сайте.

