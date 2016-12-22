Бывшие миноритарии «Фармстандарта» отсудили у его владельца 500 млн руб.

Бывшие миноритарии «Фармстандарта» убедили суд взыскать с основных владельцев компании — Виктора Харитонина и Егора Кулькова — более 500 млн руб. Такими оказались их убытки в результате принудительного выкупа акций в 2016 году

Виктор Харитонин (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск пяти физических лиц — бывших миноритариев «Фармстандарта» — к его основному владельцу. Суд обязал кипрскую Augment Investments Limited выплатить убытки, которые миноритарии получили в результате принудительного выкупа их акций. В целом убытки пяти миноритариев — Валерия Приседского, Виктора Никитенко, Александра Жиляева, Руслана Авдеева и Александра Толина — составили более 542 млн руб., следует из резолютивной части решения суда.

«Фармстандарт» — второй крупнейший российский продавец лекарств, по данным DSM Group. При этом лидером рынка является «Отисифарм» — безрецептурное подразделение «Фармстандарта», который был выделен в отдельный бизнес в 2013 году. В 2016 году доля «Фармстандарта» на рынке лекарств составляла 1,5%, «Отисифарма» — 2,3%.

В 2015 году Augment Investments, бенефициарами которой являются председатель совета директоров «Фармстандарта» Виктор Харитонин и его партнер Егор Кульков, заявила о планах делистинга компании с Московской биржи. В мае 2016 года Augment Investments увеличила свою долю в компании с 58,28 до 79,87%. Получив более 75% «Фармстандарта», кипрская компания направила миноритариям обязательное предложение о выкупе их акций.

Цена выкупа составила 1,05 тыс. руб за одну акцию. Эта оценка была ниже суммы, которую Augment Investments во время консолидации заплатила за пакет Александра Шустера, партнера Харитонина и Кулькова. При выкупе принадлежащих Шустеру 16,4% акций «Фармстандарта» стоимость одной ценной бумаги составила $22, или около 1,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на день объявления сделки.

Миноритарии подали иски к основному владельцу в начале 2017 года.

Выкуп ценных бумаг должен осуществляться по цене не ниже рыночной, цитирует суд закон «Об акционерных обществах» в мотивировочной части решения (есть в распоряжении РБК). В ходе выкупа акций у миноритариев Augment Investments привлекла оценщика, аффилированного с юридическим консультантом «Фармстандарта», рассказал РБК Владислав Ганжала, представитель одного из миноритариев — Валерия Приседского. Этим и объясняется сильно заниженная цена акций, отмечает представитель истца. Рыночная стоимость одной акции на момент выкупа составляла около 4 тыс. руб., ссылается в решении суд на вывод экспертизы компании «Российская оценка».

Представитель «Фармстандарта» не ответил на запрос РБК.