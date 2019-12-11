СМИ узнали о варианте привлечения Гордеева к ответственности по долгам

По данным агентства, Сергей Гордеев может стать первым крупным бизнесменом, которого «Траст» привлечет соответчиком по иску о долгах и который не был совладельцем ни в одном из санируемых банков

Сергей Гордеев (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Топ-менеджеры банка «Траст» рассматривают возможность привлечения к субсидиарной ответственности основного акционера и президента ГК ПИК Сергея Гордеева, сообщает агентство Reuters со ссылкой на несколько источников. Это связано с долгами компаний, которые были связаны с бизнесменом и брали деньги в банках, «плохие» активы которых по решению о санации оказались у «Траста».

Речь, в частности, идет о компании «Хорус Финанс» (ныне «Эквилибриум», инвестором которой в 2018 году стал бенефициар инвестгруппы KLS Владимир Кирюша), которая для финансирования строительства двух моллов разместила два выпуска облигаций на 10 млрд руб. Последние приобрели пенсионные фонды группы «Открытие».

Моллы в результате так и не построили, а по обоим выпускам бондов летом были допущены дефолты. Помимо этого, в состоянии ликвидации оказалась гибралтарская Horus Limited (позднее — Horus Retail Principal B.V.), которая гарантировала обратный выкуп выпусков.

Теперь «Траст» намерен предъявить бонды к выкупу Horus Retail Principal B.V. на 2,7 млрд руб. Также 4 декабря банк подал иск к «Эквилибриуму» на всю сумму выпуска — 10,7 млрд руб., следует из документа, оказавшегося в распоряжении Reuters. В качестве стратегии работы с проблемными долгами рассматривается привлечение компаний, ранее принадлежавших Гордееву, к субсидиарной ответственности. Собеседник агентства, однако, не ждет, что это случится в ближайшее время.

Также в «Трасте» не исключают возможные судебные процессы в Лихтенштейне, где находится «центр корпоративного контроля группы Гордеева — HREF Foundation».