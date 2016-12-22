Компания миллиардера Клячина купила производителя сырков «Дружба»

Московский завод плавленных сыров «Карат» сменил владельца. Предприятие перешло под управление Александра Клячина, входящего в список богатейших бизнесменов России

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Gleden Invest, которая управляет активами владельца сети Azimut Hotels Александра Клячина, стала владельцем Московского завода плавленных сыров «Карат», сообщают «Ведомости» со ссылкой на управляющего директора компании Рафика Магжанова. Именно это предприятие производит сырки «Дружба» и «Янтарь», а также творожный сыр Violette.

В 2013 году «Карат» допустил дефолт перед основным кредитором — Связь-банком. Gleden Invest для приобретения завода выкупила доли у этого банка, а также у нескольких других акционеров. В частности, «Ведомости» сообщают, что свои акции продал в том числе основатель «Карата» Владимир Корсун.

В Gleden Invest утверждают, что рассчитывают увеличить производственные мощности предприятия, запустить новые продукты и в перспективе стать лидером по продажам плавленных сыров в России. Исполнительный директор Союзмолока Артем Белов заявил, что перспективы у этого сегмента есть, а потребление плавленных сыров в ближайшие 10 лет может увеличиться в несколько раз.

Александр Клячин занимает 66-е место в списке Forbes и в основном занимается недвижимостью. В частности, принадлежащая ему KR Properties создает деловые кварталы и бизнес-центры в Москве. «Ведомости» при этом подчеркивают, что расположенный в Бутырском районе (примерно в 2,5 км от Третьего транспортного кольца) «Карат» арендует землю у правительства города. По закону эта территория имеет промышленное назначение.

«Карат» открылся в 1934 году (тогда он назывался Завод плавленых сыров № 1). В 1963 году предприятие вошло в состав объединения «Молоко» Останкинского молочного комбината. В 1996 году «Карат» вновь получил статус независимого предприятия.



