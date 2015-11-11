Минсельхоз предложил уничтожать фальсифицированные продукты

Минсельхоз подготовил законопроект об ужесточении наказания за производство фальсифицированных продуктов. Среди новых мер — изъятие и уничтожение фальсификата, а также приостановка деятельности нарушителей

Фото: Вадим Рымаков/ТАСС

Министерство сельского хозяйства разработало ряд мер по ужесточению наказания для производителей фальсифицированных продуктов. В подготовленном ведомством законопроекте предлагается увеличить штрафы, изымать и уничтожать продукцию, а также приостанавливать деятельность нарушителей на срок до 90 суток, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

По данным издания, соответствующие изменения планируется внести в федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Издание пишет, что чаще всего фальсифицируют молочную продукцию путем замены молочного жира растительным (пальмовым) маслом. В пресс-службе министерства отмечают, что после введения санкций на ввоз иностранных продуктов молочный рынок столкнулся с дефицитом молока-сырья. Российские производители не могут оперативно нарастить сырьевую базу, «что привело к росту импорта в Россию пальмового масла на 31,7% за девять месяцев 2015 года и увеличению объемов производства фальсификата».

В начале октября министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что ведомство объявило войну пальмовому маслу в пищевых продуктах, напоминает газета.

Издание приводит данные Россельхознадзора, согласно которым доля фальсификата на молочном рынке составляет 25,3% и особенно остро стоит вопрос на рынке сыров: так, в Московской области выявлено порядка 50%, а в Калужской — 66% фальсификата.

Согласно законопроекту Минсельхоз также планирует обязать производителей маркировать продукты, содержащие пальмовое масло.