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Минсельхоз предложил уничтожать фальсифицированные продукты
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Минсельхоз предложил уничтожать фальсифицированные продукты
Бизнес, 11 ноя 2015, 04:10
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Минсельхоз предложил уничтожать фальсифицированные продукты
Минсельхоз подготовил законопроект об ужесточении наказания за производство фальсифицированных продуктов. Среди новых мер — изъятие и уничтожение фальсификата, а также приостановка деятельности нарушителей
Фото: Вадим Рымаков/ТАСС

Министерство сельского хозяйства разработало ряд мер по ужесточению наказания для производителей фальсифицированных продуктов. В подготовленном ведомством законопроекте предлагается увеличить штрафы, изымать и уничтожать продукцию, а также приостанавливать деятельность нарушителей на срок до 90 суток, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

По данным издания, соответствующие изменения планируется внести в федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Издание пишет, что чаще всего фальсифицируют молочную продукцию путем замены молочного жира растительным (пальмовым) маслом. В пресс-службе министерства отмечают, что после введения санкций на ввоз иностранных продуктов молочный рынок столкнулся с дефицитом молока-сырья. Российские производители не могут оперативно нарастить сырьевую базу, «что привело к росту импорта в Россию пальмового масла на 31,7% за девять месяцев 2015 года и увеличению объемов производства фальсификата».

В начале октября министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что ведомство объявило войну пальмовому маслу в пищевых продуктах, напоминает газета.

Издание приводит данные Россельхознадзора, согласно которым доля фальсификата на молочном рынке составляет 25,3% и особенно остро стоит вопрос на рынке сыров: так, в Московской области выявлено порядка 50%, а в Калужской — 66% фальсификата.

Согласно законопроекту Минсельхоз также планирует обязать производителей маркировать продукты, содержащие пальмовое масло.

С идеей уничтожать фальсифицированную продукцию, как и санкционную, в августе выступал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Тогда же он отметил, что борьба с данной проблемой штрафами вторична. «Первично — уничтожать за счет тех, кто ее производит. Обнаружили в магазине — значит, за счет магазина. Почему? Потому что когда [магазин] закупает, то должен проверять и доверять тому, у кого это закупал», — сказал глава Россельхознадзора. Глава Минсельхоза Александр Ткачев тогда эту идею поддержал.
Автор: Мария Бондаренко.
Теги: продукты , Минсельхоз , уничтожение фальсификата
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