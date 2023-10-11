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ФАС обвинила «Уральскую сталь» в завышении цен на заготовки для колес

ФАС уличила «Уральскую сталь» в завышении цен на заготовки для колес электричек
ФАС возбудила дело против «Уральской стали» из-за завышения цен на заготовки для производства железнодорожных колес. По данным службы, с конца прошлого года цены на эти комплектующие увеличились на 40%
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении «Уральской стали» из-за завышенных цен на комплектующие для производства железнодорожных цельнокатных колес. сообщила пресс-служба ведомства 11 октября.

«Уральская сталь», которая до февраля прошлого года входила в холдинг «Металлоинвест» Алишера Усманова и партнеров (теперь принадлежит Загорскому трубному заводу), — металлургический комбинат полного цикла, включающий коксодоменное, сталеплавильное и прокатное производства. Он выступает ведущим поставщиком стальной продукции для строительства, производства труб, высококачественного судового металла. По информации ФАС, «Уральская сталь» занимает доминирующее положение на рынке заготовок для производства цельнокатаных железнодорожных колес.

Антимонопольное ведомство сообщило, что в действиях компании в этом году содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства, которые выразились в установлении и поддержании монопольно высокой цены на два вида заготовок, необходимых для производства колес: это круглые непрерывно-литые колесные заготовки марки 2 и марки Т (широко применяются при производстве колес для грузовых вагонов, локомотивов, в том числе маневровых, а также электричек).

Анализ показал, что с конца прошлого года рост цен составил более 40% при незначительном изменении себестоимости, отмечает пресс-служба ФАС.

Антимонопольное дело возбуждено по признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции» (установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара). Компании в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях грозит штраф — от 1 до 1,5% размера выручки от реализации товара. Общая выручка «Уральской стали» в прошлом году составила 142,7 млрд руб.

РБК направил запрос в пресс-службу «Уральской стали».

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Виктория Елетина
ФАС антимонопольное расследование металлургия
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