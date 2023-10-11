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«Ъ» узнал о сокращении перевозок S7 зимой из-за сложностей с Airbus

«Ъ»: S7 сократит перевозки с ноября по март из-за проблем с двигателями Airbus
S7 на 10–15% сократит перевозки с ноября по март в связи со сложностями в обслуживании американских двигателей Pratt & Whitney, установленных на Airbus A320 и A320/А321 neo, заявили источники издания. Сейчас не летает 20% флота S7
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Авиакомпания S7 Airlines сократит провозные емкости осенне-зимнего расписания (с ноября по март) на 10–15% в сравнении с прошлым годом в связи с «плановым техобслуживанием самолетов», заявил источник «Коммерсанта» на рынке, близкий к перевозчику. Источники издания в Минтрансе и отрасли уточнили, что в первую очередь этот шаг обусловлен сложностями с обслуживанием Airbus A320, A320/А321 neo и установленных на них двигателей американской Pratt & Whitney (P&W).

Газета со ссылкой на данные сервиса Flightradar24 пишет, что из 103 самолетов в парке S7 не летает 20%. Так, на 10 октября выведены из строя шесть из 31 A320neo (возрастом от двух до шести лет), все восемь А321 neo (от двух до пяти лет) и все три Airbus А319 (17 лет). Кроме того, несколько месяцев не летают три А320, с конца лета — один из 19 Boeing, неделю — один из 16 А321. Кроме того, от одного до десяти месяцев простаивают пять из 17 Embraer.

Близкий к перевозчику источник издания уточнил, что S7 «действительно эксплуатирует сейчас не все самолеты из парка», подчеркнув, что «зима — традиционно высокий сезон для ТО». Он добавил. что продолжительность разных форм техобслуживания зависит как от типа работ, так и от доступности ангаров.

РБК направил запрос в пресс-службу авиакомпании S7 Airlines.

По словам двух собеседников газеты в Минтрансе, двигателей P&W последнего поколения выпускается гораздо меньше, нежели CFM, установленных на Airbus neo других перевозчиков. Ремонт этих двигателей, пояснил источник «Коммерсанта», не делали ни в S7 Technics, ни в Иране, где занимаются «более массовой и понятной техникой».

Другой собеседник издания заявил, что S7 была намерена избавиться от самолетов Airbus neo и запросить разрешения на вывоз за рубеж как минимум 22 бортов. Согласно постановлению правительства, для этого нужно решение Минтранса. Источник «Коммерсанта» в правительстве рассказал, что речь шла о более чем 22 самолетах.

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В Минтрансе на запрос «Коммерсанта» не ответили. В S7 заявили, что не подавали заявок на вывоз самолетов за рубеж. Близкий к компании источник издания подтвердил, что сейчас S7 находится «в поисках решения по ремонту двигателей P&W». «Было обсуждение с Минтрансом особенностей с обслуживанием двигателей P&W на neo, прошел ряд встреч, где обсуждалось, как можно решить эти вопросы», — пояснил он.

После начала военной операции России на Украине США и Евросоюз ввели ряд санкций против Москвы, которые затронули в том числе авиаотрасль. Так, был введен запрет на продажу воздушных судов, запчастей к ним, а также на техническое обслуживание и страхование самолетов.

В минувшем апреле гендиректор S7 Дмитрий Куделькин назвал поиск запчастей для самолетов «непростой задачей», а не сложностями. Он добавил, что в S7 Group работают около 3 тыс. инженеров и авиатехников, которые «знают свое дело».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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